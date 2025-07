Kus cesty k elitě. O šatnu se Artis na Srbské musí podělit se Zbrojovkou

Brněnské fotbalové zbrojící dostihy se Zbrojovkou zdá se skončily. Oba týmy moravské metropole už hlásí, že jsou připravené svést bitvu o přímý postup. Nebere se nic než vítězství. Mužstva i odborníci kolem mluví o možném postupu obou.

V řeči těl je však vždy patrné, že tím druhým, co si má cestu mezi elitu zajistit přes baráž je myšlen jejich soupeř. Hranice úspěchu bude v Brně velmi těsná.

Na tvrdou politiku narážel nedávno ústecký trenér Svatopluk Habanec tvrdým vyjádřením, že Brňané v přestupových jednáních „ku**í trh“. Kouč Jiří Chytrý s ním však nesouhlasí: „Netrefil se. Neznám klub, který by sám od sebe utratil více, než musí. To nejsou kluby, kdo ovlivňuje trh negativním způsobem. Klub se musí přizpůsobit trhu a reagovat v daných situacích. Nešroubujeme platy hráčů,“ oponuje.

V kabině přivítal hned deset nových jmen. „Nejdůležitější složka byla rychlost, zrychlení hry. Na každou pozici jsme měli vytipované minimálně tři hráče. Dotáhli jsme každou pozici, co jsme si vytipovali krom pravého obránce,“ chlubí se poctivě provedeným řezem Vlastimil Chytrý.

„V tuto chvíli máme tedy transfery vyřešené, a pokud by měl někdo přijít, musel by to být opravdu hodně nadstandardní hráč,“ dodává manažer.

Jiří Chytrý, trenér fotbalistů Artisu Brno, při prvním utkání klubu pod novým názvem. Artis ho odehrál v Lanžhotě proti Petržalce. (21. června 2025)

Jeho bratr Jiří si mezi tím kabinu porovnal a ustanovil jí také nového kapitána. Michala Jeřábka vystřídá ve funkci Martin Pospíšil. „V přípravě probíhal minisouboj o základní sestavu mezi Jeřábkem a Čoudkem. A jelikož to nyní hraje spíše pro Čoudka, tak jsme se rozhodli, že kapitán bude Pospec, pokud nebude Michal na hřišti. Po Michalovi ale chceme, aby byl lídr a kapitán mimo hřiště. Komunikovali jsme s ním na rovinu, popsali jsme mu svůj pohled a on svou roli přijal,“ vysvětluje kouč svou volbu.

Nový kapitán se chce soustředit hlavně na fotbal, že si však s trenérem sedl nezastírá. „Nechci aby to vyznělo tak, že někam lezu trenérovi, ale od jeho příchodu šla kvalita tréninku hodně nahoru. Během dvou nebo tří měsíců se malý klub začíná proměňovat v něco většího. Věřím, že to ale bude vidět hlavně na hřišti,“ říká Pospíšil, který povýšil do role kapitána půl roku po svém příchodu.

Sto permanentek nestačí

Krom boje o pozice v tabulce chce Artis svádět bitvu také o příznivce v hledišti. „Po přejmenování klubu jsme dostali reakci, se kterou jsme počítali, tedy negativní. Nám ale dává změna smysl a věříme, že v dlouhodobém měřítku bude fungovat. Lidé si zvykají a i negativní fanoušci mění svou rétoriku. Na Artis nyní narazíte v kině, v šalině nebo i na pivu. Brněnský fanoušek je jistě hladový po dobrém fotbalu. Když pak tedy přijdou i sportovní výsledky a povede se na stadionu vytvořit doprovodný program, fanoušci si najdou cestu a budou se vracet,“ věří výkonný ředitel klubu Petr Kuba.

Zatím však v tomto ohledu musí klub dohánět manko. „Prodej permanentek jsme spouštěli bohužel pozdě, až v uplynulém týdnu, protože jsme přecházeli na nový ticketingový systém. Máme tedy nyní kolem sta prodaných permanentek. Je to tedy podobné číslo, jako bylo loni v Líšni. Průměrná návštěva tam byla 570 lidí a my věříme, že se na tato čísla postupně dostaneme a budeme růst,“ maluje si Kuba.

Fotbalisté Artisu Brno (v modrém) při svém prvním zápase pod novým názvem v letní přípravě proti Petržalce. Hrálo se na hřišti v Lanžhotě. (21. června 2025)

Pro příznivce z Líšně má navíc speciální nabídky. „Z Kučerovy ulice na Srbskou pojede Artis expres, tedy autobus, který fanoušky odveze před zápasy na Srbskou a bude také nachystaný je odvézt i zpět. Na venkovní utkání také chystáme Artis pub, kde budou moci fanoušci sledovat tým společně a budovat pevnou komunitu,“ snaží se zachovat vztah fanoušků ke klubu.

Artis bude navíc na Srbskou jezdit skutečně jen k zápasům. „Stadion budeme přejímat třicet hodin před zápasem, kdy si ho přebarvíme a převlečeme do našich barev, jinak bude stadion neutrální. Poté jej zase odevzdáváme asi čtyři hodiny po utkání,“ popisuje Kuba režim pro mistrovská utkání.

Na otázku, nad kterou si Zbrojovka při mediálním vystoupení den před tím lámala hlavu, tedy jak to bude na městském stánku s kabinami, Kuba odpověď přichystanou má. „Budeme se dělit o domácí šatnu, zkrátka dostaneme čistý stadion třicet hodin před utkáním. Zbrojovka ji tedy bude muset vyklidit,“ cituje ze smlouvy.

Jako zástupce majitele Igora Faita je s dosavadní prací klubu ve směru k zlomové sezoně spokojený. „Za půl roku jsme ušli obrovský kus cesty. Mám radost z toho, kam se nám podařilo posunout. Strašně rychle jsme narostli. Proměna z malého rodinného klubu na kolos nebyla snadná, ale mám kolem sebe správné lidi, kteří nám pomohou být úspěšní. Do nové sezony jdeme s pokorou, ale také s obrovskou ambicí,“ využívá oblíbeného slova Artisu.

Zda je klub naplní začne zjišťovat v pondělí, kdy zahájí nový ročník druhé ligy „doma“ v 18 hodin proti Chrudimi.