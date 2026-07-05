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Rušno v Arsenalu: Jarolím skončil, z asistenta je trenér, do branky jde Vliegen

Michael Havlen
  11:17
Ústecký trenér David Jarolím během zápasu proti Varnsdorfu

Ústecký trenér David Jarolím během zápasu proti Varnsdorfu | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

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Liberecký brankář Olivier Vliegen zasahuje v utkání s Karvinou
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Když fotbalová Česká Lípa po 27 letech oslavila postup do druhé ligy, bylo jasné, že její kádr musí projít změnami. Ta nejzajímavější se odehrála na postu gólmana. Do klubu zamířil sedmadvacetiletý Belgičan Olivier Vliegen.

„Klub se s Olivierem dohodl na víceleté smlouvě,“ uvedl Arsenal na sociálních sítích. Vliegen mezi tyčemi nahradí zkušeného Viléma Fendricha, který podle klubu ukončil kariéru.

Belgický gólman to na severu Čech velmi dobře zná. Šest let strávil ve Slovanu Liberec, kde si připsal i 51 startů v nejvyšší české soutěži. Pod Ještěd zamířil jako talent v roce 2018. Nejdřív chytal za béčko, další sezonu strávil na hostováních ve Vlašimi a slovenské Senici.

Premiérový zápas v první lize odchytal v dubnu 2022 – po třech a půl letech čekání na svoji příležitost v A-týmu Slovanu. „Každý den jsem pracoval a čekal na šanci. Jsem rád, že přišla a udržel jsem čisté konto,“ radoval se tenkrát po bezbrankové remíze 0:0 na hřišti Bohemians, kde se blýskl několika povedenými zákroky a fanoušci ho vybrali za hráče utkání.

Na startu další sezony se pak vyšvihl na post liberecké brankářské jedničky a za celý ročník si připsal 28 startů. Postupně však o své postavení zase přišel a v roce 2024 se vrátil do belgického Genku, jehož je odchovancem. Jako zkušený gólman působil u tamní juniorky.

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Teď je zpátky v Česku a může využít nejen své zkušenosti, ale také znalosti češtiny, kterou se za svého působení v Liberci skvěle naučil.

Vliegen není jediným brankářem, který Českou Lípu před startem přípravy na druhou ligu posílil. Klub přivedl také Jana Šťovíčka z Táborska. Šestadvacetiletý odchovanec pražské Dukly s Arsenalem rovněž podepsal víceletou smlouvu.

Největší zemětřesení se však v České Lípě odehrálo na postu trenéra. U týmu nečekaně skončil David Jarolím, který Arsenal dovedl do druhé ligy. A to přesto, že byl s klubem dohodnutý na pokračování spolupráce.

„Bylo to pro mě těžké rozhodnutí,“ řekl Jarolím v rozhovoru pro Sport.cz. „Cestování pro mě bylo fakt ubíjející, trávil jsem čtyři hodiny denně na cestách. Po sezoně jsem potřeboval čas na rozmyšlenou. Ve finále jsem ale na rovinu řekl, že jako trenér potřebujete mít energii a dát do toho sto procent. Samozřejmě mě to mrzí, protože sezona byla výborná.“

Brankář Olivier Vliegen ještě v dresu Liberce inkasuje gól.

Nového trenéra našla Lípa ve vlastních řadách. Stal se jím dosavadní asistent Petr Mathauser.

„Po dlouhém zvažování výběru nového hlavního trenéra jsme dospěli k závěru, že chceme zachovat kontinuitu a navázat na práci, která byla v minulé sezoně odvedena,“ napsal Arsenal v oficiálním prohlášení.

Mathauserovým asistentem bude českolipský patriot Pavel Medynský, který má za sebou bohatou hráčskou i trenérskou kariéru. Zahrál si ligu za Slavii, Jablonec nebo Bohemians a v ne tak dávné minulosti působil jako asistent trenéra v ligovém Liberci, Mladé Boleslavi a Dukle.

„Věříme, že tato dvojice naváže na úspěchy z minulého ročníku a bude náš tým dál posouvat a rozvíjet po všech stránkách,“ dodal klub.

Pokud jde o hráčské posily do pole, Lípa získala pro druhou ligu záložníky Patrika Schöna z Chrudimi a Filipa Blechu ze Zbrojovky Brno. Zatím poslední oznámenou posilou Arsenalu je jednadvacetiletý záložník Patrick Slanina, který je odchovancem pražské Sparty. Smlouvu také prodloužil záložník Alain Guei z Pobřeží slonoviny.

fk.arsenal.ceska.lipa

Změna na trenérské lavici

Po dlouhém zvažování výběru nového hlavního trenéra jsme dospěli k závěru, že chceme zachovat kontinuitu a navázat na práci, která byla v minulé sezoně odvedena. Proto jsme se rozhodli jmenovat hlavním trenérem Petra Mathausera.

Jeho asistentem bude zkušený českolipský odchovanec Pavel Medynský. Věříme, že tato dvojice naváže na úspěchy z minulého ročníku a bude náš tým dál posouvat a rozvíjet po všech stránkách.⚽️

Oběma přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a co nejvíce úspěchů v nové sezoně.
#protoziju #lipazijefotbalem

30. června 2026 v 12:34, příspěvek archivován: 5. července 2026 v 9:09
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U Ploučnice naopak nebudou pokračovat Pavel Osmančík, Tomáš Liška, Matěj Vít, Matěj Kubista, Hassan Usman ani Jindřich Novotný.

„Od klubu dostal nabídku na prodloužení smlouvy. Bohužel jeho představy byly výrazně odlišné od představ klubu, a proto se rozhodl upřednostnit angažmá ve třetí polské lize,“ řekl k posledně jmenovanému sportovní ředitel Jaroslav Bílek.

Letní příprava začne fotbalistům Arsenalu tuto neděli. Do bojů druhé ligy vstoupí 25. července na hřišti mimořádně silného soupeře – pražské Dukly, která letos sestoupila z nejvyšší soutěže.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Rapid Vídeň vs. PardubiceFotbal - - 5. 7. 2026:Rapid Vídeň vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
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6. 7. 02:00
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  • 3.18
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Portugalsko vs. ŠpanělskoFotbal - Osmifinále - 6. 7. 2026:Portugalsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
6. 7. 21:00
  • 4.06
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USA vs. BelgieFotbal - Osmifinále - 7. 7. 2026:USA vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
7. 7. 02:00
  • 2.73
  • 3.51
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