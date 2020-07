Nakažení fotbalisté z párty poslali do karantény i Štajnerův tým a béčko Liberce

Fotbalisté divizního Arsenalu Česká Lípa, jehož hlavní hvězdou je bývalý reprezentant a špílmachr Slovanu Liberec Jiří Štajner, odehráli v sobotu v Běchovicích přípravný zápas se starším dorostem Bohemians Praha a zvítězili 3:2. Radost z výhry jim ale následně zkalila informace, že v týmu Klokanů U19 následně testy odhalily několik případů nemoci covid-19. Proto jsou momentálně Českolipští v karanténě.

„Údajně tam mají být čtyři hráči nakažení, proto dostali naši fotbalisté a všichni lidé okolo, kteří se toho zápasu zúčastnili, preventivně nařízenou karanténu. Z bezpečnostních důvodů jsou všichni doma a ti zaměstnaní nechodí do práce,“ potvrdil včera aktuální situaci předseda českolipského klubu Petr Šimoník. „Je to prostě smůla, ale nedá se nic dělat, každopádně první trénink po této nucené přestávce máme naplánovaný na 2. srpna, pokud se to všechno nijak nezkomplikuje.“

Celá věc je nyní v rukou Krajské hygienické stanice v Liberci, potažmo jejího pracoviště v České Lípě. „Hygiena od nás dostala seznam lidí, kteří na tom zápase s Bohemkou byli, a všechno si to teď už řídí ona. Uvidíme, co ukážou případné testy, budeme čekat, ale v žádném případě se v Arsenalu Česká Lípa nešíří koronavirus. Je to jen preventivní opatření, aby nevznikaly nějaké zbytečné fámy,“ tvrdí Šimoník.

Netrénují ani fotbalisté Liberce B

Do preventivní domácí izolace byli v úvodu přípravy uvrženi i fotbalisté třetiligové rezervy Slovanu Liberec. Ti v sobotu dopoledne odehráli divoký a vítězný (4:3) zápas v Praze na Strahově s domácím béčkem Sparty. Letenský klub ale následně v neděli odpoledne na webových stránkách oznámil, že B-tým musí kvůli zjištěnému výskytu koronaviru v kádru do dvoutýdenní karantény.

Fotbalisté Liberce B proto dostali původně preventivní volno v pondělí a v úterý, ale jejich karanténa se protáhne podle nového nařízení klubu minimálně až do této neděle. Co bude dál, to se zatím neví...

Je také otázkou, jak moc neplánovaný výpadek naruší tréninkovou i zápasovou letní přípravu obou týmů, protože ČFL i divize startují o víkendu 22. - 23. srpna.