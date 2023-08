Na stadion San Siro se jednou vrátím, věří líšeňský záložník Mionič

V Líšni není jediný, kdo v tomto období přišel se slavným klubovým odkazem. Útočník Antonín Svoboda zamířil před pěti lety s velkými ambicemi ze Zbrojovky „za lepším“ do akademie Red Bull Salzburg. Nyní se do Brna vrátil, byť do jiného mužstva druhé ligy.

Pánové, kteří proháněli legendární kolegy jako Zlatana Ibrahimoviče nebo trénovali po boku současného nejlepšího střelce Premier League Erlinga Haalanda, se musí vypořádat s pořádnou změnou v herním stylu. „Z kluků je hned cítit, že už mají fotbalově něco za sebou. Vidíte na nich, že se z výzvy nepoloží. Jsou navíc zvyklí na mnohem vyšší tempo fotbalového myšlení,“ hodnotí svěřence trenér.

Sám Mionič si uvědomuje, že jej změna stylu nemine. „Ještě se tu rozkoukávám, je to hodně o tvrdosti, síle a hodně se tady běhá. Není to zrovna italský fotbal. Zatím se s tím tedy trochu peru,“ nepopírá těžký start v Česku. V Líšni hledá cestu k odrazu zpět do vysokých lig před obrovské ochozy slavných arén. „To víte, že je zvláštní změnit San Siro za stadionek tady v Líšni, ale má náplň je pořád stejná, takže to beru tak, že se jen změnily kulisy. Když na sobě budu poctivě pracovat, zůstanu pokorný, tak se jednoho dne na San Siro vrátím,“ věří 22letý středopolař.

Antonio Mionič (v bílém) toužil oblékat červeno-černý dres AC Milán. Z juniorského týmu ale cestu do hlavního mužstva v Itálii nenašel a po dohodě s agentem zamířil do brněnské Líšně.

Druhá liga, o které se někdy říká, že nejde o fotbal, ale spíše o kopanou, však v posledních letech i díky vlivu většího zastoupení zahraničních hráčů nabízí mnohem více atraktivních momentů. „Je opravdu cítit, že druhá liga je rozhodně sledovanější, než tomu bylo třeba pět let nazpět. Kluci odsud se prosazují v první lize a do naší soutěže zase chodí noví a zajímaví talenti. Rychle se obouchají, adaptují se a sami pak ligu mění,“ upozorňuje líšeňský záložník Pavel Sokol.

Přítomnosti velmi mladých kolegů, kteří se vydali na velké fotbalové dobrodružství, si cení. „Na Antoniovi Mioničovi jde vidět, že se kamarádí s balonem. Přidrží si ho vždy podstatně déle než my ostatní. Musí si ale zvyknout na styl druhé ligy. Je to tu prostě soubojové. Byť nemohu nabídnout osobní zkušenost z Itálie, tak si toho všímám,“doplňuje kouče i parťáka.

Možná ještě větší důvěru v odchovance slavných mužstev vkládá současný lídr druhé ligy z Vyškova, který své francouzské i africké posily hledá často právě v líhních velkých klubů. Třeba Cheick Oumar Souaré dokonce oblékl dres hlavního týmu Olympique Marseille. Francouz s guinejskými kořeny dominuje sekundárním statistikám soutěže se 73 procenty vyhraných obranných a 55 procenty útočných driblinků s míčem. „A navíc jsou tihle kluci pokorní, pohodoví a tiší,“ pochvaluje si svěřence vedoucí vyškovského mužstva Michal Klesa.