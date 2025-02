Fantiš, další eso pro Ústí. Jdeme tvrdě po postupu, hlásí sportovní manažer

„Přišel jsem pomoct dostat Ústí tam, kam patří,“ řekl dvaatřicetiletý mazák. „Doufám, že budu platným hráčem a půjdeme za jediným cílem, který je pro nás důležitý.“

Viagem se chce posunout ze třetí do druhé ligy, svoji skupinu B vede, vítěze čeká baráž s králem áčkové tabulky. A Fantiš může být faktorem X, vždyť do české nejvyšší soutěže naskočil už jako šestnáctiletý a v 16 sezonách zvládl za Zlín, Příbram, Jablonec a Ostravu 336 zápasů, 30 gólů a 21 asistencí.

„Avizovali jsme, že nechceme kádr uměle navyšovat. Že když někdo přijde, tak jen kvalita,“ uvedl sportovní manažer klubu Lukáš Zoubele. „Vyčkávali jsme, věděli jsme, že Tonda není v Rumunsku spokojený. Výhoda je, že náš asistent Jozef Šišjak ho zná ze společného působení ve Zlíně, i to bylo plus. Půjde o oboustrannou pomoc do konce ročníku, pak se uvidí podle toho, jestli postoupíme, nebo ne.“

Zoubele dokonce s Fantišem ještě hrál v Jablonci. „Vím tedy, že zvládne čtyři pět postů, halfbeka, křídlo, podhrota, útočníka. Nechceme podcenit žádný detail, je to vzkaz na všechny fronty, že za postupem chceme jít tvrdě,“ zvolal šéf Army.

Kádru nabitému exligovými osobnostmi v čele s brankářem Grigarem, Kučerou či Červenkou věří.

„Nechtěli jsme v zimě tým nafukovat o pět šest lidí. Nikdo neodešel, vedle Fantiše jsme angažovali i Pavla Moulise z Dukly, který je taky univerzál,“ jmenoval Zoubele další zajímavý nákup. „Hlavně po tři čtvrtě roce vyléčil koleno Alois Hyčka, beru ho taky jako posilu. Jeho zkušenosti a hecířství nám pomůžou.“

Navíc víza si vyřešil talentovaný Nigerijec Obasi MacDonald a do měsíce se vykurýruje i Brazilec Marqinho. Ústí odstartuje jaro v sobotu v Živanicích.