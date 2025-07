„Spravil jsem si tady chuť, fotbal mě zase baví,“ tvrdí třiatřicetiletý mazák Antonín Fantiš, který v roce 2024 zažil sestup z první ligy se Zlínem, nevydařené angažmá v rumunském Voluntari a hlavně bolestnou ztrátu v rodině.

Bylo jasné, že v Ústí po úspěšném jaru zůstanete?

Já měl smlouvu do konce jarní části sezony s tím, že když postoupíme, byli jsme předdomluvení na pokračování angažmá. Řešily se jen nové podmínky. Já Ústí preferoval, protože je tady skvělá parta kluků.

Jaká je vaše role v týmu?

Dělám to, co celou kariéru. Makám, snažím se pomoct mužstvu. Snad to vydrží. Roky jdou dopředu, ale cítím se pořád dobře.

A taky dáváte góly, Jihlavu jste skolil ze vzduchu.

Tohle zvládám, umím hrát hlavou, ačkoli to snadné nebylo: centr byl vysoký a roli hrálo i sluníčko. Důležitý a dobrý start do druhé ligy.

Ukázali jste, že i v ní můžete hrát pěkný fotbal, ne jen bojovný?

Byli jsme nebezpeční, šancí jsme měli víc. Snad bude jako ve třetí lize náš stadion nedobytnou tvrzí.

V čem jsou ty soutěže jiné?

Máme zkušený tým, jsme fotbalisté, takže si šance vytváříme i ve druhé lize. Chceme naší tvář udržet, ale je to náročnější. Soupeři jsou profíci. Už neodpadnou v 70. minutě jako ve třetí lize, kdy jsme pak extrémně dominovali. Tady jsou kluci mladí, natrénovaní, naběhaní. Musíme se hodně kousnout.

Ústí nad Labem, 18. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vysočina Jihlava, 2. fotbalová liga. Domácí Antonín Fantiš slaví gól.

Navíc jste měli jen třítýdenní přípravu. Jak vás to ovlivnilo?

Sezona byla dlouhá, volno hodně krátké, příprava nebyla klasická. Jsme profíci, musíme se s tím poprat. Chtěli jsme do druhé ligy a jsme v ní, jsem za to rád.

Kam můžete patřit?

Věřím, že klidný střed nebo lepší polovina tabulky jsou reálné. Ale zažil jsem spoustu sezon, kdy to vypadalo dobře, pak se to zkazilo. Nechci říkat, že to je super, pecka, ale radši budu nohama na zemi.

Díky napěchovaným kádrům klubů z Brna bude letošní druhá liga hodně sledovaná.

Myslím, že to bude historicky nejzajímavější ročník. I jména, co tam šla, jsou atraktivní. Může se stát, že nebudou tolik sehraní. Artis je uměle vytvořený mančaft, to by mohla být naše výhoda, ale to neubírám na jejich kvalitě, hráče mají skvělé.

Na Jihlavu přišlo 2 370 diváků. Překvapilo vás to?

Slušné! Na třetí ligu chodili zadarmo, takže jsem rád, že si našli cestu i za vstupné. Snad jim budeme dělat radost a budou spokojení.