Angličan buduje v Česku tým od nuly: kouč z Premier League, nábor přes LinkedIn

Jeho tatínek si vybaví: „Začali jsme si o tom povídat a rovnou vymýšlet název. Lukas miluje dinosaury a Jurský park, tak jsme se rychle shodli: Budou to Raptors!“
Prague Raptors Football Club.
Klub, který za devět let existence z nuly vyskočil do elitní ženské ligy a v mužích z nejnižší soutěže do pražského přeboru, založili a piplají Mossovi: Angličan Daz s českou manželkou Petrou.
Ale až se v úterý večer jejich země potkají v Lize národů, podruhé během jediného týdne, doma bude klid: „Je přece jasné, že Anglie je lepší, takže i Petra už to trochu vzdala. Ale nikdy nevíte.“
S postupem do vyšších soutěží náklady rostou rok co rok. Dostáváme příspěvky, ale taky musíme platit trenéry a pomáhat jim získat licence. A hlavně pořád řešíme problém s hřišti.