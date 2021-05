Konec sezony amatérského fotbalu nahrál Vyškovu, usiluje o druhou ligu

Cesta z MSFL do druhé nejvyšší soutěže je pro soutěže amatérů jedinou otevřenou, jinak se mezi nimi sestupovat ani postupovat nebude. Vyškov má navíc dvojnásobné štěstí, protože ač je v tabulce MSFL až třetí, odehrál o zápas méně než vedoucí Slovácko B a druhé Petřkovice. Až následný přepočet bodů ho posunuje na postupovou pozici.

„Druhá liga je i zájmem našeho zahraničního majitele, chtěli jsme pro postup sportovní cestou udělat všechno a myslím si, že mančaft jsme poskládali tak, že by se nám to podařilo. Teď nám to víceméně spadlo do klína a my tu příležitost chceme využít,“ oznámil Martin Neubauer, sekretář MFK Vyškov.

Nyní přivítá návštěvu z licenční komise, která si prohlédne stadion a jeho zázemí. „Uvidíme, co nám řeknou, a pak budeme chytřejší,“ vyhlíží důležité informace Neubauer. Obavy má z toho, že zázemí jako šatny a sprchy vyhovovat nebude. O tom by pak představitelé klubu rádi jednali s vedením města, které stadion vlastní. O postup rozhodně stojí, a kdyby Vyškov nemohl hrát doma, volil by jako záložní variantu nedaleké Drnovice. I tam dnes inspekce pro jistotu zavítá.

Ve Vyškově mají jasno v tom, že druhá liga by přinesla nejen splnění cíle, ale i starosti. Třeba ty s kádrem a pokračování spolupráce se Zbrojovkou Brno nebo Prostějovem. Hrozí totiž, že se s těmito kluby potká ve stejné soutěži.

„Naše spolupráce se Zbrojovkou je výborná, ale je nám jasné, že pokud by hrála druhou ligu, top hráče by nám neuvolnila. Museli bychom vycházet spíš z toho, co by na nás zbylo. To ale předbíháme,“ nadhodil Neubauer. Snahou Vyškova bude i udržení veteránů Michala Klesy a Pavla Simra, exligových opor.