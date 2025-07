Třígólové představení odnesla v pátek při prvním domácím zápase Prostějova v novém ročníku druhé ligy Chrudim. Východočeši, již v minulé sezoně skončili druzí, prohráli 1:3. Shodou okolností stejným výsledkem skončilo i květnové měření sil obou soupeřů.

Ústřední postavou zápasu se stal nigerijský talent Aliyu Imrana. Toho si sportovní vedení Prostějova vytáhlo až z Nigérie a před novou sezonou mu nabídlo první profesionální smlouvu v Evropě.

Devatenáctiletý Imrana naskočil proti Chrudimi až jako střídající hráč na půl hodiny, přesto stihl hned dva góly. Navázal tak na povedený přátelský zápas proti ligovému Slovácku. „Už tam nás zaujal. Jeden gól dal, na další přihrál, byla na něj penalta. Pracovali jsme na něm delší dobu, má dobrou figuru, umí hrát v situaci jeden na jednoho. Dali jsme mu dlouhodobou smlouvu, chceme na něm pracovat,“ ocenil svůj africký objev sportovní ředitel 1. SK Prostějov Jiří Balcárek.

Úvodní trefu Hanáků obstaral v pátečním zápase druhého kola ChNL výstavní hlavičkou středopolař Jakub Habusta, Chrudim sice o tři minuty později vyrovnala zásluhou Pavla Černého, pak ovšem na hřiště vlétl Imrana.

„Ve chvílích, kdy se střetnutí lámalo, nám pomohl Imrana, který dal dvě branky po brejkových situacích. Porazili jsme tým, který v závěru minulé sezony hrál baráž, takže máme radost a můžeme být spokojení,“ těšilo kouče Webera.

Imrana sice pálil ze snadných pozic, přesto trenérovi příjemně zamotává hlavu v otázce hlavního střelce týmu. Loni Hanáci spoléhali na jediného forvarda, Tomáš Jedličku, který ve své druhé sezoně v druhé lize stihl dát sedm gólů a vysloužil si angažmá v prvoligové Dukle Praha.

Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.

„Jedličku jsme pouštět nechtěli, ale nabídka z Dukly pro nás byla taková, že nešla odmítnout. Kvalitní útočníci jsou dnes nedostatkové zboží, s nadsázkou řečeno vám stačí jeden dobrý půlrok a hned jste na radaru větších týmů. Tomáš má určitě své kvality, ale v první lize to bude mít těžké,“ cítí Balcárek.

Ten jako záplatu za dvaadvacetiletého Jedličku dovedl trenérovi Weberovi hned pět útočníků. Kromě Imrany přišel na Hanou Papé Cissé ze Sparty Praha, Filip Mikeš, jenž byl součástí transferu Jedličky do Dukly, Tibor Jáger, nejlepší střelec třetiligového Hodonína v uplynulé sezoně a na hostování z Hradce Králové Daniel Hais, který má i prvoligové zkušenosti právě z Hradce či Českých Budějovic.

„Trenér má teď v útoku větší variabilitu. Věřím, že máme dost hráčů, kteří dokáží dát gól, což byl v minulé sezoně trochu náš problém. Navíc jsme přivedli ze Sparty na hostování i Vojtěcha Hranoše, který dokáže zahrát jak na kraji, tak i v útoku, je to rychlostní typ a tahový hráč,“ podotkl Balcárek.

Další šanci dostane už dnes

„Není to ale tak, že bychom sáhli do klobouku. Všechny hráče, které jsme přivedli, jsme sledovali dlouhodobě. Někteří z nich už tady u nás v zimě absolvovali dvoutýdenní kemp,“ přiblížil sportovní ředitel Hanáků.

„Tibor Jáger je rychlostní levonohý hráč, takových je dnes málo. Loni dal patnáct gólů ve třetí lize. Je u nás na hostování s opcí, takže my ho máme jistého, a když se mu u nás povede sezona a zvládne přechod ze třetí ligy, zůstane s námi. Tak to dnes ve fotbale chodí. Filipa Mikeše jsme také sledovali dlouho, má nízký věk, přesto je schopný chovat se v pokutovém území jako skvělý střelec. Využili jsme, že Dukla chtěla Jedličku a Mikeš tak byl součástí jeho přestupu,“ popsal Balcárek letní akvizice.

Největší útočná posila Prostějova nicméně přišla z prvoligového Hradce. Daniela Haise si vytáhl na hostování trenér Weber, který 22letého útočníka už na východě Čech trénoval. Právě od něj se očekává, že zaujme v útoku klíčovou roli, v prvních dvou kolech odehrál plný počet minut, teď se ovšem o slovo přihlásil i nenápadný Imrana.

„Od Daniela Haise si slibujeme góly. Má obrovskou chuť se prosadit, to se mi na něm líbí. Věříme, že bude stěžejním hráčem vepředu a bude střílet branky,“ pověděl Balcárek. Hais nicméně zatím pálil přesně dvakrát, a to v přátelských zápasech. Z toho jednou z penalty.

Už dnes čeká Prostějovany vložené kolo, na domácím stadionu přivítají od 18 hodin Opavu. I kvůli nabitému programu se tak dá čekat rotace kádru. A tím pádem i nasazení Imrany od začátku.

Prostějovští jej našli v nigerijském klubu Mahanaim FC. Celek z hlavního nigerijského města Abuja hraje tamější nižší soutěž, Imrana loni v devíti zápasech za Mahanaim stihl dvanáct tref. Už dříve ze stejného celku putovali do Česka například Yahaya Lawali (19 let, Karviná B) či Joel Yakubu (19 let, Slovan Liberec B). Ani jeden z Afričanů ale zatím větší stopu v Česku nezanechal. Podaří se to Imranovi?

A kdo zaujme v prostějovském útoku roli číslo jedna?