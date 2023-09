Alijagič: Zbrojovka? Možná krok dozadu, ale věřím, že mě nastartuje

Na hřišti byl po nástupu z lavičky jenom deset minut, když rutinérsky uklidil do sítě přihrávku před prázdnou branku a hned při debutu dal svůj první gól za Zbrojovku.

„Dali jsme si za úkol získat útočníka nejen s potenciálem a patřičnou kvalitou, ale také přivést fotbalistu pro diváky,“ zamnul si brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka ruce nad tím, jak dosud nejvýraznější posila, jakou ve své funkci v Brně zatím ulovil, zafungovala.

Alijagiče pro Zbrojovku získal po přetahované s vedením Slavie, která svého bývalého hráče chtěla zpět. Do Králova Pole v něm přivedl nesmírně nadaného hráče s velkým herním i obchodním potenciálem do budoucna. Využil toho, že mládežnický reprezentant se na jaře trápil při hostování z řeckého Olympiakosu Pireus ve slovinském Mariboru, kde odkopal pouze 55 minut, a toužil po návratu domů.

„Po roce v Řecku a Slovinsku už to chtělo nový impulz. Udělal jsem krok možná dozadu, ale ten krok mě, věřím, znova nastartuje,“ vykreslil Alijagič, proč se rozhodl ze zahraničí zamířit do druhé ligy. Není to tak dlouho, co v ní rostl jako budoucí hvězda pro Slavii, to když dal v sezoně 2021/22 jedenáct gólů ve čtrnácti zápasech za Vlašim.

Následně prošel Slavií, Libercem, zamířil do zahraničí a nyní se v Brně pokusí o restart. Rodilý Pražan původně chtěl znovu oblékat sešívaný dres, respektive nejprve hostovat ve Vlašimi. Po týdenním dohadování se však nakonec vydal do Brna. „Slavia mě chtěla nejprve odkoupit zpátky z Olympiakosu, ten mě ale nechtěl prodat za méně, než za co jsem tam přišel. Nakonec jsem se dohodl na rozvázání smlouvy, protože bych musel opět do B týmu, a to jsem nechtěl,“ vysvětluje útočník s bosenskými kořeny.

V ten moment se do dění vložil Psotka, zájem však dál projevovala i Slavia. Začalo licitovaní, jehož dramatičnost umocnila blížící se uzávěrka přestupů.

Brněnský fotbalista Denis Alijagič (vlevo) v souboji s Emirem Tonbulem z Jihlavy.

„Snažili jsme se Denisovi ukázat naši představu a bylo to na něm, jak se rozhodne,“ shrnul věcně Psotka, který věděl, že i Slavia je ve hře.

Rozhodování dvacetiletý Alijagič neměl klidné. „Ráno (v poslední den přestupů) jsem poslal zprávu manažerovi Slavie Jiřímu Bílkovi, že chci do Brna. Už jsme sedali do auta a pan Bílek volal, že ještě přijede za mnou na hotel,“ přibližuje finální fázi jednání Alijagič. „Ještě jsme se pobavili a něco se dohodlo. V mé hlavě v tu chvíli byl strašný zmatek, půl hodiny to bylo Brno, půl hodiny to byla Slavia,“ přiznává zpětně.

Blížila se půlnoc, do které bylo potřeba budoucnost vyřešit, a Alijagič pořád nejen obrazně, ale i doslova „přešlapoval“ mezi Edenem a Královým Polem. Už si plácl se Slavií, přesto jej nakonec získalo Brno. Obletovaný mládenec tušil, že Slavia by ho obratem poslala hostovat do Vlašimi, kdežto za Zbrojovku může střílet góly v boji o postup do první ligy. „Kdyby mi ze Slavie zavolal trenér Trpišovský, asi by to bylo jiné. Kdyby se ozval s tím, že OK, nevyšlo nám to rok dozadu, ale teď se pojďme pobavit... S ním jsem ale ani jednou nemluvil, jednání směřovalo k působení ve Vlašimi, takže to šlo zřejmě mimo něj,“ nastiňuje zlomový bod.

Řezníčkův soused

Že o něj Brno skutečně stálo, dokazuje i jeho výsostná pozice v kabině. „Kuba Řezníček mě přijal hezky, jelikož se známe z druhý ligy. Před dvěma lety jsme soutěžili o krále střelců. Teď sedím vedle něj a vedle dalšího kapitána Kuby Šurala,“ pochvaluje si útočník speciální místo. „Docela jsem na to koukal, ale myslím, že je to schválně, aby mě kluci rychle začlenili do týmu.“

Zda se krom šatny porovnají s Řezníčkem vedle sebe i na hřišti, se teprve ukáže, podle Psotky ale spojení bude díky velké variabilitě Alijagiče fungovat. „Typologicky jsme hledali hráče, který je schopný zastat pozici jak na hrotu, tak na křídle. Jasně jsme Denisovi řekli, že Kuba Řezníček tu má výsostné postavení a je útočníkem číslo jedna. Nicméně že pokud bude mít Denis natrénováno, bude mít výkonnost, kterou očekáváme, tak může naskakovat z křídelní pozice, nebo pokud trenér zvolí jiné rozestavení se dvěma útočníky, tak to je další příležitost pro něj,“ rozvádí Psotka.

„Zlobivý hoch nejsem“

Alijagič coby mladý útočník platí za sebevědomého suveréna. Fanoušci jej kategorizují za problémového, zlobivého kluka. Proti tomu se ale fotbalista ohrazuje. „Nikdy jsem nezmeškal trénink, nepřišel opilý nebo něco takového. Naopak si přidávám individuální tréninky, využívám osobní trenéry.

V zahraničí jsem se s tímto nikdy nesetkal, že by mi někdo něco vytýkal. Samozřejmě, za ten rok jsem si některé věci uvědomil, že člověk nesmí po pár gólech hned lítat někde ve vzduchu. Ale že bych zlobil trenéry? Tak to bych určitě neřekl,“ brání se. „Musím říct, že sice znám tyhle názory, nikdo mi ale informaci, která by to potvrzovala, nedal. A to jsem mluvil s několika Denisovými trenéry,“ hájí hráče i Psotka.