Bral podporu ve Francii, teď vydělává fotbalem ve Vyškově

„Jsem tak rád, že je to trápení za mnou. Po soutěžním fotbalu se mi hrozně stýskalo,“ hlásí vděčně člen vedoucího týmu průběžné tabulky.

Záložník doplatil na dobu pandemie. Po přestupu jeho druholigový francouzský tým Rodez sužovaly problémy, které odnesl právě on. „Můj tým se mě musel kvůli rozpočtovým trablům zbavit. Byla zrovna nejtěžší doba koronaviru. Zůstal jsem tak rázem bez fotbalu,“ popisuje 25letý tvůrce hry.

V kariéře přitom má šest startů v nejvyšší francouzské lize za Nantes i reprezentační zkušenost z výběru do 23 let. Že se takový hráč může ocitnout bez angažmá je ale krutou realitou. „Byl jsem na státní podpoře a jen se individuálně připravoval. Dřel jsem s kondičním trenérem, abych se držel ve formě. Práci jsem nehledal, mým živobytím je fotbal. Už to ale bylo opravdu dlouhé,“ vypráví Alégué.

Právě proto se odhodlal pro velký krok do neznáma. Vyškov je totiž jeho prvním zahraničním angažmá. „Alexise jsme získali přes manažery skautingové sítě, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Už je tu měsíc, bohužel se brzy zranil. Hned na tréninku ale ukazoval, jak je s míčem dobrý,“ pochvaluje si záložníka trenér Vyškova Jan Trousil, který si od něj slibuje velké věci.

Francouzský Kamerunec disponuje podle něj něčím, co je v druhé české lize vzácné. „Máme hodně hráčů, kteří jsou poctiví, důrazní, urputní, ale fotbalovost jim trochu schází. On se však na míči nesplaší. Těší nás, že máme takové hráče k dispozici, a budeme jeho služby využívat jistě dále,“ je přesvědčený kouč.

Je mi fuk, že hraji na vesnici

Ten má tak k posile pouze jednu drobnou výčitku. „S ostatními cizinci mluví francouzsky a to mě někdy vytáčí. Když jsou spolu, ať si mluví, jak chtějí, ale na hřišti mi budou používat češtinu nebo angličtinu,“ říká rezolutně Trousil. Alégué má na tuto poznámku hned odpověď. „Na hřišti už jedeme v češtině. Levá, pravá, záda, dobrý a sám. A s tímhle už to zvládnete,“ směje se.

Záložník zvyklý z Francie na větší stánky a návštěvy, než nabízí drnovický stadion, na němž Vyškov hraje domácí zápasy, si nové angažmá pochvaluje. „Je mi fuk, že hrajeme na vesnici. Je tu krásně a Vyškov je perfektní město pro hráče. Není to metropole jako v Praze, kde se hned ztratíte,“ bere situaci pragmaticky.

Ve Vyškově mu nic zásadního nechybí. „Když netrénujeme, hodně spím, zajdu si na regeneraci, nebo si jdeme zaplavat či do posilovny. Hodně se ale soustředím na odpočinek. Snad jen herní konzole playstation, tu si musím teprve koupit,“ přeci jen nachází drobnost.