Mladá Boleslav zatím nenašla nástupce švédského kouče Andrease Brännströma, který v dubnu skončil z osobních důvodů. Mužstvo v závěru sezony dočasně převzal triumvirát v čele s ředitelem sportovního rozvoje Josefem Jinochem a dovedl tým v nadstavbové skupině o záchranu na konečnou 12. příčku.

Středočeši nepřesvědčili k návratu ani Martina Svědíka, který dal přednost nabídce druholigové Zbrojovky Brno.

„Nemám od vedení klubu příslušné informace. Nemohu vám to tedy potvrdit, ani vyvrátit,“ uvedl ředitel komunikace Jiří Koros na dotaz ČTK, zda je Majerův odchod z Vlašimi předzvěstí jeho nástupu do Mladé Boleslavi.

Majer přišel do Vlašimi před rokem, kdy převzal tým po Martinu Hyském. Mužstvo dovedl na konečné šesté místo se ztrátou šesti bodů na barážové příčky. „Alešovi patří za jeho práci v našem klubu uznání a velký dík. Jsme rádi, že to byla opět Vlašim, která byla klubem, jenž dokázal posunout někoho do první ligy,“ řekl předseda vlašimského klubu Petr Lajda.

Pokud Majer do Mladé Boleslavi zamíří, dojde mezi kluby v podstatě k trenérské výměně. Jeho nástupce Harant totiž naposledy působil jako Brännströmův asistent právě v Mladé Boleslavi.