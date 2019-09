Inter Milán v Česku. Vzniká nová akademie, s dětmi trénoval i Zanetti

Pozornost si užíval. Už když od auta v modré bundě přicházel do areálu v pražské Hostivaři, fanouškům, kteří ho přes celou šířku hřiště zmerčili a začali skandovat jeho jméno, zdviženým palcem naznačil: „Díky, že jste tady!“

Na jednoho z nejslavnějších fotbalistů historie Interu Milán čekalo v Hostivaři asi třicet příznivců modročerných barev. Autogram a fotka s ním byla pro každého z nich cennou odměnou. A velkým zážitkem, který si ze společného tréninku odnesli především malí kluci a holky.

Jen obutí bývalý skvělý obránce poněkud podcenil: na podmáčený kluzký trávník vyrazil v teniskách a když dostal poprvé balon, zpracoval si ho a hodil ukázková záda.

Pak už si přece jen dal větší pozor, během chvíle, tak trochu letem světem, vystřídal všechna čtyři stanoviště, menší i větší fotbalisty povzbuzoval, tleskal jim a každou povedenou akci doprovodil hlasitým zvoláním: Bravo!

„Jsme rádi, že nám právě Javier Zanetti, ikona Interu, pomáhá nejen rozšiřovat image klubu, ale především nadšení, profesionalitu a vášeň pro sport. Právě to jsou základy pro práci s mládeží,“ prohlásil ředitel projektu akademií Marco Monti, který do Prahy dorazil také.



Ještě v pondělí dopoledne médiím v centru města společně se Zanettim prezentovali, jaké plány v Česku mají. A odpoledne oba vyběhli na hřiště.

Česká republika je osmnáctou zemí, ve které Inter Milán svou akademii otevírá. Nevychovávat jen nadějné fotbalisty, ale především slušné a dobré lidi, to je její hlavní krédo.

„Vybrali jsme si Českou republiku, protože naši partneři tady sdílí stejné hodnoty jako my. Můžeme zde skloubit výuku fotbalu a spolupráci se školami, protože si myslíme, že právě vzdělání a sport je základ výchovy každého dítěte,“ vysvětlil Zanetti, jenž se před rokem zažil podobnou akci také na Slovensku.

V srpnu zase trénoval s dětmi v uruguayském Montevideu, i tam Inter před nedávnem založil vlastní akademii.

Další fungují například v Argentině, Bělorusku, Brazílii, Číně, Rusku, Indonésii Japonsku, Kanadě, Libanonu či Guatemale. Sdružují přes dvacet tisíc dětí, čtyři sta místních trenérů a třicet koučů přímo z Itálie. Jednoho takového bude mít také akademie v Praze.

V červenci kemp, od září stálá akademie Během července fotbalový Inter Milán v Turnově v Libereckém kraji zorganizoval týdenní kemp. A protože se Česká republika osvědčila, od 23. září bude jednou ze zemí se stálou akademií slavného italského velkoklubu. „Jsme rádi, že jsme dostali šanci stavět v naší zemi na hodnotách Interu a jejich zkušenostech s prací s mládeží,“ uvedl Marek Frnda, prezident české akademie Interu. O založení akademie v Česku uvažuje také jiný italský gigant Juventus Turín. V létě pořádal tréninkový kemp v Líbeznicích nedaleko Prahy.

„Přijede třiadvacátého září, kdy začínáme ve velkém,“ poznamenal Jiří Hrabovský, který má coby manažer pražskou akademii na starosti. „Kouč z Interu bude v Česku přítomen celou sezonu, bude sestavovat tréninkový program, věnovat se dětem i místním trenérům. Bude předávat know how a zkušenosti.“

Do akademie Interu se mohou přihlásit zájemci od šesti do sedmnácti let prostřednictvím formuláře na webových stránkách interacademy.cz. Cena by se měla pohybovat kolem šedesáti eur, tedy asi patnácti set korun, na měsíc. Tréninky budou v prvních týdnech probíhat ve sportovním areálu Gymnáziu Nad Štolou na pražské Letné, o dalších místech se jedná.

„Ale zatím je předčasné mluvit o tom, kolik tréninků nebo jaký počet dětí plánujeme zapojit. V září zahájíme prezentaci akademie na školách a navážeme kontakty, možnosti jsou do budoucna prakticky neomezené. Spolupracovat můžeme i s kluby, všechno záleží jen na konkrétním nastavení,“ doplnil Hrabovský.