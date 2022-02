České úřady brání Afričanům pracovat, stěžují si fotbalisté

„Není to jen náš problém, ale celého českého profesionálního fotbalu. Trápí to i Duklu, Vlašim, ligové kluby. Všichni se mě na to ptají. Zatím není síla, která by to prolomila,“ prohlásil Petr Heidenreich, který pracuje jako sportovní manažer Army a zároveň je místopředsedou Ligové fotbalové asociace. „Na úrovni LFA to řešíme pořád. Byly volby, plánujeme schůzku s ministrem vnitra nebo jeho lidmi, abychom si tuto věc vyříkali.“

Petr Heidenreich

Na jaře 2021 oba Nigerijci v Ústí trénovali, Ikugar dokonce sedmkrát naskočil za druholigové áčko. Když jim po sezoně vypršela krátkodobá víza, museli si doma, tedy na české ambasádě v Abudže, vyřídit dlouhodobá. A zatím je nedostali.

„Strašně to komplikuje covid a migrační politika státu. Nechci se vměšovat do těchto záležitostí, ale je zarážející, že je sem odbor pro migrační politiku nepustil jen proto, že není naplněná nějaká kvóta,“ diví se Heidenreich. „Přitom jde o hráče s profesionální smlouvou, kteří už tu byli, mají zajištěné ubytování a všechny věci potřebné k práci. Nejsou to v uvozovkách žádní gastarbeiteři, kteří by zametali chodníky, ale mají legálně zaregistrované smlouvy. Nechci otvírat nějakou Pandořinu skříňku, ale je to pro mě záhada.“

Heidenreich připomněl, že už loni na jaře vyhostila cizinecká policie zlínského záložníka Condeho z Guineje, protože mu propadl pas, a nemohl si tak vyřídit pracovní víza na dálku. S pasem chyboval Conde, ale... „měli obrovský problém ho dostat sem zpátky,“ tvrdí místopředseda LFA. „Hráčů z afrického kontinentu je čím dál víc. Hrají všude v Evropě, v Belgii, Holandsku, Francii, Anglii. A nám jako profesionálním klubům je bráněno, abychom je tady měli. Naši kluci nedostali víza z nějakých administrativních důvodů, které jsou pro mě úplně nepochopitelné. U Ikugara byl třeba problém v čísle popisném stadionu, když řeknu natvrdo.“

Cheick Oumar Conde měl velké problémy vrátit se do zlínského angažmá.

Hráči tak zatím musejí trénovat individuálně v Nigérii a čekat. „Víme, že se připravují se svým týmem v Nigérii, hrají neoficiální zápasy. Ale pro nás je to samozřejmě velký problém, s těmi hráči jsme počítali a potřebujeme je mít tady. Úřady jim v podstatě brání ve výkonu povolání.“

Ústí může zatím utěšovat jen to, že je neplatí. „Když tady ten hráč není a nevykonává práci, platit ho nemusíme. Máme takovou dohodu s jejich agenturou. Ale je to celé nešťastné vůči těm hráčům, ubíhá jim čas. Nedá se nic dělat, musíme řády respektovat, dostat sem ty fotbalisty načerno nemůžeme.“

Jedna varianta se ale snad přece rýsuje. „Našli jsme cestu přes Slovensko, kde jsou ta pravidla trochu jinak nastavená. Hráč se zaregistruje někde tam, k nám by pak přišel na hostování,“ líčí Heindenreich. „Ale ani to není úplně jisté.“

V Armě už mají s Nigerijci skvělou zkušenost, střelce Fortune Basseyho vykoupily České Budějovice a teď ho prodaly za víc než 30 milionů korun do maďarského Ferencvárose Budapešť. Na transferu má ještě malý podíl i ústecký klub.