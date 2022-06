Průlom v českém fotbale. Varnsdorf má afrického investora, přinese peníze i hráče

„Čekáme jen na finanční plnění. Když přijde, tak smlouva platí. Podepsaná už je. Akcie máme taky v držení my, a dokud nebudou peníze na účtu, nevydám je z ruky,“ uvedl majitel klubu Vlastimil Gabriel, který si ve společnosti ponechal jako pojistku většinový podíl, tudíž dál o všem rozhoduje.

Zkušeného funkcionáře většina lidí od africké cesty zrazovala. „Každý, s kým se bavím z fotbalového prostředí, mi říká: Jsi blázen, to nikdy nikomu nedopadlo! V Česku nikdy nevstoupil nějaký Afričan do fotbalu. Když se to povede, budeme první,“ tvrdí Gabriel. „On je to Afričan odjinud, žije v Americe. Jsou to investoři, kteří mají rádi fotbal.“

Jak na ně přišel? „Oslovil nás jeden člověk, že umí někoho sehnat. Řekl jsem: Shánějte! Doba je těžká. Zatím je to na dobré cestě. Až na velmi dobré cestě. Do týdne by se mělo vyjasnit.“

Jednání zprostředkovala agentura Global Ballgames. Smlouva zní na čtyři roky a investor každý rok přispěje do rozpočtu. „Nejde jen o prodej akcií, ale také o ekonomickou podporu, to je podmínka,“ přikývl Gabriel. Roční příspěvek neprozradil, v zákulisí se mluví o pěti milionech korun.

A pakt zahrnuje i příchod hráčů z Afriky. Už v úterní přípravě s Teplicemi, vítězné 3:2, naskočil Abullahi Tanko. Nigerijec, který naposledy působil v Portugalsku. „Prokázal velkou individuální kvalitu. Když budou ti kluci šikovní, nebráníme se tomu. I do týmu zapadnou, ve Varnsdorfu nejsme rasisté,“ nebojí se toho nový trenér Miroslav Holeňák.

Další dva Nigerijci se budou ve varnsdorfské Kotlině hlásit ve středu. „A ještě dva máme připravené, jenže zatím čekají na vstupní vízum. Na zkoušku jich bude pět, necháme si dva tři. Všechny ne, i kdyby byli slušní, protože loňské mužstvo bylo dobré a moc lidí ze základu neodešlo,“ chce Gabriel začlenit Afričany do týmu citlivě.

Vlastimil Gabriel (druhý zleva) s africkým investorem

Osud Varnsdorfu v profesionálním fotbale visel na jaře na vlásku, i bez africké pomoci však Gabriel nadcházející sezonu ekonomicky nakonec zabezpečil.

„Ale tahle dohoda by měla vnést do klubu klid,“ slibuje si ředitel. „My už byli hodně na pokraji finančních sil… Vemte si energie, platili jsme 13 tisíc měsíčně, teď jsou zálohy třicet tisíc a vyhrožují skokovým navýšením. Máme platit sto tisíc měsíčně? Blázni jsou to! Ale do konce roku jsme zajištění stoprocentně, pak máme nějaké sliby. I kdyby nastal katastrofický scénář, tenhle ročník zvládneme relativně v pohodě.“

Mužstvo, které atakovalo prvoligovou baráž, kromě trenéra Drska opustili i hostující Velich, Hušek či brankář Richter, pryč by rád také Hepner. Manažeři řeší osud kanonýra Dordiče. Na zkoušku dorazí po dvou hráčích z Dukly Praha a Slovanu Bratislava. Proti Teplicím nastoupil i Francouz Lubaki, který už skoro před rokem přišel do varnsdorfského dorostu z Paris SG U19.