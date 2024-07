Nováček kapitánem. Jihlavu povede v druhé lize vysněná posila Čermák

Defenzivní hráč, který na začátku července oslavil 31. narozeniny, má zkušenosti s nejvyšší soutěží na Slovensku i v České republice.

„V mých očích patří mezi nejlepší hráče druhé ligy,“ tvrdí sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Disponuje jak zkušenostmi, tak i ligovou kvalitou. Počítáme, že našemu mladému týmu předá oba tyto aspekty a hráči se vedle něj budou ještě zlepšovat.“

Že to v Jihlavě s Čermákem myslí skutečně vážně, dokládá nejen víceletá smlouva, ale i fakt, že hned pomyslně převzal kapitánskou pásku po Filipu Vedralovi, jenž odešel. „Až budu zdravý a nastoupím v základní sestavě, tak bych měl být kapitán. Věřím, že se této role uchopím dobře,“ říká Čermák.

Sám připouští, že jde o trochu nezvyklou situaci. „Možná jsem o tom ještě ani neslyšel, aby se nový hráč v týmu hned stal kapitánem,“ usmívá se Čermák. „Je to pro mě nové, teď jsem kapitána nedělal. Ale vím, že jsem zkušený, mám něco za sebou, něco odehráno. Myslím, že i povahově jsem v pohodě. Takže se té role nebojím.

Start sezony nestihne

Primární úkol je však nyní jiný: doléčit zranění kolene. „V posledním zápase minulé sezony utrpěl zranění, které však dle lékařské prohlídky není vážného charakteru,“ tvrdí Vaculík. „Měl trhlinu ve svalu, delší dobu byl v rekonvalescenci,“ doplnil Oulehla. „Na první dvě tři kola nebude k dispozici.

“ Podle posledních informací má sice Čermák stále ještě individuální plán, postupně se však začíná připravovat s týmem. „Věnuje se mi kondiční trenér, ale už jsem byl s klukama na rozcvičce, abych se s nimi zapojil do tréninku,“ říká Čermák. „Do plné přípravy to ale ještě není, nechceme to nijak uspěchat. Chci se nejdřív stoprocentně vyléčit.

Jihlavský trenér David Oulehla

“S jistotou tak přijde o úvodní zápas, v němž Vysočina v pondělí přivítá Zbrojovku Brno. „Mrzí mě to, protože zrovna Zbrojovka je můj bývalý klub,“ vzpomíná Čermák na sezony 2020–21 a 2021–22, kdy působil v brněnském celku. „Nechci teď nějak stoprocentně říkat, kdy budu moct nastoupit. Doufám ale, že třetí kolo už bych mohl hrát,“ přeje si.

Jihlava měla veliký zájem

O možnosti Čermákova příchodu se v Jihlavě šeptalo už delší dobu, oficiálně však byl přestup z Líšně potvrzen až toto pondělí.

„Po konci sezony jsem dostal více nabídek od více klubů. Řešilo se to. V kontaktu jsme byli také s trenérem Oulehlou a panem Vaculíkem, věděl jsem, že Jihlava má o mě zájem veliký,“ přibližuje Čermák vzájemná jednání. „V poslední době jsem proto měl v hlavě už jen Jihlavu. A jsem rád, že to dopadlo.

“ Svou roli v tom mohl mít také telefonát s jiným slovenským hráčem FC Vysočina, Matúšem Lackem. „Ještě před podpisem smlouvy jsem si s ním volal, seznamoval mě, jak to v klubu funguje,“ přiznal kontakt se svým krajanem. „Oba pocházíme ze stejného místa, takže to určitě taky mělo pozitivní vliv.“

A právě Lacka by Čermák mohl v budoucnu paradoxně zastoupit i v kabině. „Matúšovi bude příští rok už 38 let, tudíž dopředu počítáme s tím, že by jej Adrián plně nahradil,“ nastínil možnost Vaculík.

„Vím, že Laci bude na konci kariéry, i trenér říkal, že bych poté měl přebrat jeho roli. Tak doufám, že jsem na to dobře připravený,“ usmívá se Čermák.

Ten se údajně neobává toho, přijít do klubu, který poslední dvě sezony nečekaně bojoval jen o záchranu druhé ligy. „Samozřejmě jsem viděl, jak se jim v posledních sezonách daří, respektive nedaří. Vím, že jarní část sezony neměli dobrou, výsledkově jim moc nevyšla,“ připouští Čermák.

„Ale herně to nevypadalo vůbec špatně. Jihlava chce hrát kombinační fotbal, což mi vyhovuje. Pracuje s mladými kluky, má perspektivní kádr, takže do budoucna to vidím jen dobře,“ dodává Čermák.