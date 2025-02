Kapitán Vysočiny Čermák doléčil zranění. Oceňuje méně dřiny v lese

Prozradíte, co přesně vás na začátku nového roku trápilo?

Nešťastná náhoda: den před zahájením zimní přípravy jsem při běhání začal cítit sval nad achilovkou. Během ledna jsem se snažil trénovat, ale nešlo jít do plné zátěže. Trápilo mě to déle, chodil jsem na kupu vyšetření. Šlo o nějaký vnitřní sval nad achilovkou, neznám ani přesně jeho název. Bylo to asi přetížené nebo jsem měl nějaký zánět. Takže mě to přibrzdilo.

A jak se cítíte nyní?

Od tohoto týdne bych měl jít poprvé do plného tréninku, už by to mělo být doufám dobré.

Zatímco vy jste byl na marodce, vaši spoluhráči už odehráli několik přípravných zápasů. Sledoval jste je?

Ano. I v sobotu jsem se byl podívat. Naši odehráli dobrý zápas, myslím si, že to mělo kvalitu. Ukázali, co si já osobně myslím – že druhá česká liga je určitě na vyšší úrovni než druhá slovenská. Potvrzují to i výsledky zápasů: jak proti Petržalce (4:2), tak předtím proti béčku Slovanu jsme byli v obou zápasech lepší. Určitě to splnilo účel, hodně to ukázalo.

Jak moc vás mrzelo, že jste v zápasech proti vašim krajanům nemohl nastoupit? Vnímáte přípravu proti slovenským týmům nějak prestižněji?

Je to škoda. Vždycky se na to těším. Takže mě mrzí, že jsem to nemohl absolvovat. Protože ze slovenského týmu vždycky nějaké kluky znám. V Petržalce mám i nejlepšího kámoše, který ale tentokrát taky nenastoupil. Jsem rád, že se vrátím do míst, kde to znám, že vidím chlapy, se kterými jsem hrával.

Prozradíte, o kom mluvíte?

O Lukáši Gašparovičovi, který se dost podobá Modričovi (Luka Modrič – kapitán chorvatské reprezentace). Vlastně ho tak i hodně lidí zná. Je to můj dlouhodobý kamarád, vlastně spolužák ze školy. Setkáváme se pravidelně. Většinou jsme hráli proti sobě, už když jsem byl ve Zbrojovce nebo potom v Líšni. Vždycky se navzájem popichujeme, takže se na to pokaždé těším.

A když se navíc poté vyhraje 4:2, tak je to asi ještě příjemnější pocit.

To máte pravdu (usmívá se).

Vysočina v těchto dnech testuje dva zahraniční hráče, útočníka Bena Ela a obránce M’Bodjiho. Jak se vám jeví?

Zatím jsem s nimi moc netrénoval, připravoval jsem se individuálně, takže je úplně nakoukané nemám. Ale co jsem je viděl v zápasech a co se bavím s klukama, tak útočník Ben El vypadá dobře. I proti Slovanu B i proti Petržalce dal gól. A když dá útočník gól, mělo by to být dobré (usmívá se). Teď v tom posledním zápase se mi líbil víc, měl situace, které zvládl skvěle. Vypadá fotbalově, a pokud bude dávat góly, určitě by to týmu pomohlo. Když zůstane, zvýší konkurenci v útoku.

A co obránce M’Bodji?

Vypadá to, že je šikovný. Zatím v zápasech, které odehrál, hrál dobře. Doufám, že to klukům vydrží. A když zůstanou, určitě nám pomohou.

Zatímco jarní část nejvyšší domácí soutěže odstartovala o víkendu, vás čekají ještě tři týdny hráči neoblíbené zimní přípravy...

Mám to asi jako většina hráčů, zimní přípravu úplně v oblibě nemáme. Jsou to skoro dva měsíce, což je extrém. Je tam hodně přípravných zápasů, ale každý chce hrát mistrovské duely. Přece jen, příprava je o něčem jiném. Hodně věcí se zkouší, hlavně v přípravě se hodně běhá, což moc fotbalistů rádo nemá. Stejně tak já.

Teď aspoň budete mít více času dohnat tréninkové manko z předchozích týdnů.

Máte pravdu. Chci se hlavně dát do kupy, na sto procent, abych mohl ligu hrát. Nechci to nějak uspěchat, aby se mi to zranění nevrátilo. Kondičně budu muset nějaké věci doběhnout, abych nabral fyzičku. Ale do ligy mám ještě měsíc, takže věřím, že se do toho dostanu. Hlavně, aby zdraví vydrželo a já mohl klukům pomoct. Navíc musím říct, že aktuální příprava je nastavená velmi dobře.

Jak to?

V podstatě jsme byli většinu času stále na hřišti. Ty běhy, které byly, se daly zvládnout. Bavilo nás to, nechodili jsme někam do lesa, jak to bylo dřív. Teď už je jiná doba, hodně věcí se dělá na hřišti. Což je fajn. Myslím, že to mají hráči raději než dril v lese.