O osudu zápasu ČFL mezi Admirou a Budějovicemi B se rozhodne později

V utkání, které se hrálo 20. srpna, sudí Michal Paták v závěru první půle nařídil pokutový kop pro Admiru poté, co českobudějovický Jakub Pařízek čistě obral o míč domácího záložníka Filipa Kouteckého. Z penalty v 10. minutě nastavení Miroslav Horák zvýšil na 2:0. Avizovány přitom byly jen tři nastavené minuty a sudí navíc do zápisu nesprávně uvedl, že gól padl v páté minutě nastavení. Admira nakonec zvítězila 2:1.

Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy (ŘKČ), pod kterou amatérské soutěže spadají, dva dny po utkání vyřadila Patáka z listiny. Počínání bývalého prvoligového sudího označila za sólovou akci.

Zároveň na něj podala podnět k disciplinární komisi ŘKČ. Paták ihned zareagoval žádostí o zrušení členství ve FAČR a na fotbalové půdě tudíž nyní nemůže být potrestán.

Vedení FAČR dostalo od sázkové kanceláře Fortuna, která je titulárním partnerem ČFL, informace o podezřelých sázkách na utkání. Výkonný výbor dnes schválil podání již vypracovaného trestního oznámení.

O osudu zápasu rozhodne podle soutěžního řádu Sportovně-technická komise (STK) ŘKČ, lhůta je do tří měsíců po utkání. „Není to v naší kompetenci. Je to v jejich kompetenci. Samozřejmě všichni vnímáme ty rozměry, ještě je třeba, aby proběhly nějaké věci.

Disciplinární komise u nich, STK. Nechtěli jsme to nějak urychlovat,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru předseda FAČR Petr Fousek.