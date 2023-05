Nejlepší ze sparťanů. Není příjemné vidět, jak se slávisti radují, litoval Karabec

Chválil ho trenér Brian Priske, pro něj byl Karabec nejlepším sparťanem.

„Musím ho zmínit. Od něj to byl výkon, jaký by měl v takovém zápase být. Kdyby měl víc štěstí, mohl skórovat. Potřebujete, aby takový zápas všichni odehráli v nejlepší formě, aby předvedli maximum jako dnes Karabec,“ prohlásil Priske.

Co na to devatenáctiletý ofenzivní záložník? „V poslední době se cítím dobře, ale sebe hodnotit nebudu,“ zdůraznil.

Byl aktivní, obcházel protivníky a po necelé půlhodině za bezbrankového stavu měl velkou šanci. Nedal. „A pak jsme ve druhé půli dostali hloupé góly. Musíme hrát víc dopředu, vytvořit si víc šancí a proměnit je,“ prohlásil.

Co jste měl ve své šanci udělat líp?

Víme, že Kolář chodí často na zem, tak jsem střílel nahoru. Chyběl kousek, ale měl to být samozřejmě gól.

Co vám vedle gólů chybělo ještě?

Měli jsme pořád hrát to svoje a ne kvůli tomu, že je to derby, tak nakopávat. Měli jsme si to víc rozehrát, protože když jsme do toho šli, tak nám to vycházelo. Když jsme si to ťukli, tak jsme se do šancí dostávali, měli jsme hrát víc v klidu.

Projevila se tíha derby?

Mohla se projevit, ale máme tak zkušené mužstvo, že by se to projevit nemělo.

Příští sobotu máte Slavii znovu, půjde o první místo v ligové tabulce. Co musíte změnit, aby se finále poháru neopakovalo?

Musíme hrát to, co nám funguje, co umíme. Víme, že souboje a nakopávaní míčů jde líp Slavii a my jsme k tomu sklouzli taky. Nesmíme se jim přizpůsobit.

Bylo to třetí derby v sezoně, ještě jste nevyhráli a podruhé podlehli.

Musíme se teď soustředit na ligu a Slavii to vrátit. Máme to ve svých rukách.