Vítězná mentalita, jsme hodně silní, řekl Karabec, jenž rozhodl pohárové derby

Jako nejmladší ze sparťanů si troufl na těžký okamžik.

„Určený jsem nebyl. Ani nevím, jestli někdo jiný, když už Krejda nebyl na hřišti,“ líčil dvacetiletý útočník.

„Bavili jsme se tam mezi sebou, kdo si věří. Někdo to chtěl dát, ale já si taky věřil. Kluci mi to nechali a díky bohu, že jsem dal.“

Ve Spartě pokutové kopy zahrává Krejčí, který před rokem rozhodl ligové derby o titul. V podzimním, kdy Krejčí kvůli červené kartě už nebyl na hřišti, si míč vzal Haraslín. Ten ve středu nebyl ani na lavičce.

Pokutovému kopu předcházel Karabcův centr, při kterém slávistický stoper Tomáš Vlček zahrál rukou. Pak se ještě chvíli hrálo, než byla hra přerušena a videoasistent doporučil hlavnímu Roučkovi změnu verdiktu. Po zhlédnutí na monitoru nařídil pokutový kop.

„Viděl jsem, že mu ruka vyletěla. Ale nevěděl jsem, jestli ji třeba neměl u těla a nemohl s tím nic dělat,“ popisoval Karabec.

Proti Karabcovi stál nejen brankář Mandous, ale celá severní tribuna, na níž se schází skalní slávisté, za ním.

Adam Karabec ze Sparty proměňuje penaltu v pohárovém čtvrtfinále proti Slavii.

Střílel levačkou po pravé ruce brankáře, který sice směr vystihl, ale na míč nedosáhl. Poté Karabec popoběhl, zacpal si uši a zůstal stát na místě, kde na něj naskákali spoluhráči. „Byla to domluvená oslava, prostě taková ta moje.“

Krejčí vyskočil z lavičky a sundaval ze sebe deku, do níž byl po vystřídání zabalený. „Gratuloval mi a říkal, jak je šťastný.“

Sparta přitom v derby na Slavii do 55. minuta prohrávala 0:2. Olatunji dvěma góly vyrovnal a Karabec dovršil obrat.

„Ukazujeme, jak jsme silný tým. I zápasy, v nichž nám to nejde, dokážeme vyhrát. To dřív nebývalo. Myslím si, že to vypovídá o vítězné mentalitě.“

Pro něj samotného je vítězný gól tak trochu satisfakcí. Podzimní ligové derby v Edenu sledoval z tribuny. Na vlastní kůži nezažil nechutné scény, které celý zápas provázely. Ve středu naskočil do hry až ve sto třetí minutě.

„Tentokrát to bylo určitě lepší, ne?“ usmál se. „Co si vybavuju, tak na podzim to byl extrém, to jsem ještě nikdy neviděl. Jsem rád, jak se to dnes odehrálo.“

Derby bylo klidné, bez zákeřností, byť ho nedohrál sparťan Zelený, paradoxně asi největší flegmatik na hřišti. A bude Spartě chybět v nedělním ligovém derby.

„Jsou to dva různé zápasy, může nám to pomoct psychicky, ale vliv na ten nedělní zápas to nemá. Pojede se nanovo. Bude to ještě důležitější zápas,“ zdůraznil Karabec.