Velké zklamání, jaro jsme mohli zakončit lépe, litoval Jánoš

„Potřebovali jsme držet co nejdéle bezbrankový stav, protože víme, jak kvalitní je Slavia tým, což se prokázalo,“ řekl ostravský záložník Adam Jánoš, který se do sestavy vrátil po zranění. „Sice jsme je do ničeho moc nepouštěli, ale měli tam nějaké závary a akce. Tak si to asi zasloužili, nám se to bohužel nepovedlo...“



Je to velké zklamání?

Je, pro celý region a hlavně pro naše fanoušky, kteří by si úspěch za celou sezonu zasloužili. Po tom trápení Baníku v předešlých sezonách je tato sezona dobrá, ale mohla být završena lépe.

Do sestavy jste se vrátil po třech zápasech. Jaké to bylo?

Náročné, protože jsem chyběl kvůli problémům se zády a vůbec jsem netrénoval. Dva tři dny jsem se ani nehýbal, byl jsem vyloženě jen doma. Po fyzické stránce to bylo náročné, ale už jsem fit.

Hráči Baníku protestují proti nařízené penaltě ve finále Mol Cupu.

Zaskočila vás penalta ke konci prvního poločasu, kterou sudí pískl po souboji Procházky s Ngadeuem?

Tak zaskočila... Oba šli nějak proti míči. Nevím, jak to tam přesně bylo a jak to v televizi vypadalo. Jestli došlo ke kontaktu hlavy rukou, těžko říct.

Poté byl z lavičky vyloučen Milan Baroš. Nerozhodilo vás to?

To ani ne. Možná jsme si mysleli, že tam Milan potom půjde udělat nějaký tlak, ale od toho tam jsou i další hráči.

Opět se ukázalo, že momentálně má Baník největší problém vstřelit gól...

Samozřejmě, měli jsme tam aspoň standardky, ze kterých něco mohlo být. Bohužel nic. Také z těch závarů a náznaků ze hry jsme branku neohrozili. Hráli jsme jednoduchý fotbal, ale na Slavii je tohle asi málo.

Co jste říkal atmosféře?

Hrálo se nám skvěle. Naši fanoušci jsou vždycky výborní a na jejich tribuně to bylo znát. Slávisté také měli slušnou podporu, takže kulisa byla dobrá.

V neděli budete v Plzni hájit páté místo v lize. Budete mít ještě dost sil?

Musíme dobře zregenerovat, protože teď jsme se ve dvou těžkých utkáních hodně vydali. Na druhou stranu aspoň se už uzdravili další hráči, takže doufám, že to zvládneme dobře. S Plzní jsme tuto sezonu odehráli dobrá utkání, takže si to s nimi pojedeme rozdat a doufám, že vyhrajeme.