Jihlavský Jágrik: Výsledky přijdou. Líbí se mi styl, jakým chceme hrát

Tomu se říká smůla! O tom, že druholigoví jihlavští fotbalisté v pondělním zápase s Vlašimí (2:2) nezískají tři body, rozhodla vůbec poslední rána na branku, ve čtvrté minutě nastavení.

Po parádní trefě hostujícího útočníka Filipa Lehkého ze standardky už hlavní sudí Jan Petřík pouze foukl do píšťalky, aby ukončil zápas. Dokonalý knockout!

„Byla to hodně hořká pilulka,“ připouští čtyřiadvacetiletý jihlavský brankář Adam Jágrik. „Ale musíme to prostě brát. Takový je někdy fotbal. Ty tři body si musíme vzít někde jinde.“

Byla to hodně ledová sprcha. Jak jste to řešili v kabině?

Jak jsem říkal, těžce. Byli jsme z toho všichni dost zklamaní a naštvaní. Šance jsme ve druhém poločase měli, takže si myslím, že jsme měli vyhrát. Vlastně jsme je nepustili ani do žádných větších příležitostí, ať už v prvním, nebo ve druhém poločase. Ale svoje šance jsme prostě zase nevyužili... Když se dostaneme do vedení, tak to musíme nějak udržet.

Jenže se to nepovedlo, dostali jste úder v samotném konci.

Prostě přišla situace, kde nám mohl pan rozhodčí pomoct (přímý kop z 25 metrů sudí nařídil po nastřelené ruce Adama Peška). Bylo to docela sporné. Ale prostě se rozhodl, jak se rozhodl. Musíme to tak brát.

Na druhou stranu, rána Filipa Lehkého byla parádní a nechytatelná, souhlasíte?

Ale jo, sedlo mu to skvěle. To bych tam musel jít o den dřív, abych se tam dostal. Já jsem se snažil hlídat si svoji stranu, protože jeden ze způsobů zakončení je střela na gólmana. Ale na tohle bych se nedostal, ani kdybych tam šel předem.

Doma jste tak přišli o další dva body. Nejde to brát jinak než jako ztrátu, že?

Určitě. Zvlášť po tom průběhu, kdy jsme viděli, že soupeře přehráváme nebo že hrajeme místy vyrovnaný fotbal. Myslím, že ve druhé půli jsme byli celou dobu lepší, fakt jsme je do ničeho nepustili. Takže to jako ztrátu určitě bereme, obzvlášť v té situaci, ve které teď jsme. Každá taková ztráta bodů je pro nás bolestivá.

Na druhou stranu, když budu trochu pozitivní: byť zatím pouze o skóre, už nejste v druholigové tabulce poslední.

Je to určitě posun. Ale zápasů je ještě spousta a my za tím musíme jít. Je to sice takové klišé, ale my opravdu musíme jít zápas od zápasu. Snažit se proti každému urvat tři body, nebo získat aspoň jeden. Ať se posouváme v tabulce nahoru. Kdybychom proti Vlašimi vyhráli, měli bychom dvě výhry v řadě. Člověk se může najednou rozjet a bude to všechno snazší. A nebudeme se tak trápit. Teď nás to zase trošku srazilo dolů. Tak se musíme přes týden připravit na to, abychom v neděli odjížděli ze Slavie se třemi body. A v tabulce byli zase o kousek výš.

Vás ale nyní čekají hned dva venkovní zápasy: a oba proti rezervám ligových týmů. Po Slavii B hrajete s béčkem Baníku.

Obě béčka jsou nepříjemná. Člověk nikdy neví, s čím nastoupí, jaký kádr postaví. U nich je to nevyzpytatelné v tom, že jejich výkony mohou být rozdílné jako den a noc. Co se ale nemění, je to, že to bude hlavně o nás. Musíme podat stoprocentní výkon. A já věřím, že když budeme jezdit a podaří se nám proměňovat naše šance, tak pokaždé odjedeme se třemi body.

Takže ideální zisk z příštích dvou utkání je šest bodů?

To je jasné. (usmívá se) Věřím, že před dalším domácím utkáním budeme mít bodů v tabulce víc a bude se nám hrát úplně jinak.

Máte nového trenéra, nového stopera. Jak moc to bylo znát?

Tak Beny (Vít Beneš) byl určitě znát. Za dobu, co u nás je, je vidět, že je prostě obrovsky zkušený. Na hřišti to jde z něj cítit a celý tým to prostě ohromně ovlivňuje.

A hlavní kouč Marek Jarolím?

Myslím, že všichni kluci by se se mnou asi shodli na tom, že je to zatím pozitivní. Přinesl do týmu takovou jinou energii, jiný pohled. Mně se cesta, kterou se chceme vydat, a herní styl, jakým se chceme prezentovat, líbí. Věřím, že to přinese i výsledky. Už v pondělí to bylo velmi blízko, takže věřím, že v dalším zápase to už bude za tři body. Že nám to prostě pomůže, ať už v posunu tabulkou, nebo i co se týče herního projevu. A že i pro fanoušky bude příjemné se na nás dívat.

Hezky se v pondělí koukalo i na váš nový červený dres. Byla to jeho premiéra, že?

Máme dvě nové sady, jedna je černá a druhá právě červená. Červenou jsem měl zatím jen ve Žďáře nad Sázavou, při MOL Cupu, jinak jsme je ještě nepoužívali. Takže jo, jsou to nové dresy, které se dělaly před sezonou. A ten červený jsme v lize použili poprvé teď.

A jak se vám líbil?

Mně se líbí obě sady. Těžko se mi vybírá, která je hezčí. Vím, že někteří kluci říkali, že se jim víc líbí ta červená. A i mně se líbí, je pěkná. I ty barevné kombinace, které jsou na dresu spolu s tou červenou. Hraje to hezky k sobě.