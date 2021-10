Jihlavský brankář Jágrik: Škoda, že atmosféra jako na Bohemce není i u nás

„Celkově byl můj výkon asi pozitivní. Nebo aspoň z toho, co mám ohlasy od trenérů i manažera. Říkali, že to bylo z mé strany super,“ svěřil se jednadvacetiletý brankář.



A vy s nimi souhlasíte?

Měl jsem pozitivní dojem, i když vím, že pořád zbývá dost věcí, na kterých ještě musím hodně pracovat. Někdy jsem se třeba zbytečně zbavoval balonu.

Asi se shodneme na tom, že Bohemka vyhrála zaslouženě...

Určitě, její hráči byli mnohem aktivnější směrem dopředu. A taky měli daleko nebezpečnější šance. Na rozdíl od nás.

Jenže gól dali díky pokutovému kopu. Navíc až druhému...

Je pravda, že toho zahodili fakt hodně. V koncovce se prostě nechovali tak, jak bych od ligového týmu čekal.

Narážíte i na jejich první penaltový pokus, kdy domácí Vojtěch Novák vystřelil míč úplně mimo?

(usmívá se) Jo, poslal ho kamsi na tribunu. Když bylo jasné, že bude kopat právě on, přišel za mnou Vlčák (Tomáš Vlček – pozn. red.) s tím, že mám jít doleva. A opravdu, mířil vlevo, byť nakonec netrefil bránu.

Při druhé penaltě už vám spoluhráč poradit nedokázal?

On si nejprve vzal míč Koubis (Matěj Koubek), u toho bych věděl i já, kam by asi střílel, protože se známe z jeho působení v Jihlavě, jenže u Květa jsme absolutně netušili nikdo.

Na druhou stranu, prohrát s prvoligovým týmem takhle těsně, to není žádná ostuda...

Souhlasím, byla to obrovská zkušenost pro nás všechny. A přestože jindy tam chodí víc lidí, tak i v téhle atmosféře by chtěl hrát každý. Škoda, že taková není v Jihlavě.