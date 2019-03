Škoda, že jsme nedotáhli víc akcí, mrzelo pardubického Fouska

„Trošku jsem počítal s větrem, zkoušel jsem předvídat. Na zadní tyči se to dalo, maličko do toho fouklo a stoper Chrudimi mě nezachytil, byl jsem tam volnější. Trefil jsem to halfvolejem,“ líčil 25letý Fousek.

Relativně brzká úvodní branka podle něho Pardubice uklidnila. Ovšem další akce v úvodní půli, kdy hrály po větru, se bohužel pro ně neujaly.

„Je to škoda, sám jsem tam vyhodil pár přihrávek před vápnem na Petrise (útočníka Petráně). Šlo to dotáhnout líp. Třeba by z toho ještě něco bylo,“ přemítal Fousek.

S tvrdou hrou se popasovali

Chrudim na favorita nastoupila hodně agresivně, s čímž nicméně Pardubičtí dopředu počítali.

„Viděli jsme zápasy Chrudimi ve Znojmě i s Brnem a věděli jsme, co nás čeká. Pro soupeře je typické, že bojují, někdy až za hranou. My se s tím museli vypořádat; myslím, že se to celkem dařilo,“ poznamenal Fousek.

Vypořádávat se (nejen) hosté museli taky s nejistým rozhodováním sudí Adámkové, jíž se derby v závěrečné pasáži vymykalo z rukou a „vařila z něj bramboračku“. Pardubické hráče pochopitelně popudil zejména změněný verdikt krátce před vyrovnávací penaltou domácích: z původního odkopu od branky byl najednou roh.

„Naštvaní jsme,“ připustil Fousek. „Ale k rozhodčím se nebudu vyjadřovat.“

Finální remízu 1:1 v zápase s rivalem jinak považoval vzhledem k průběhu duelu - každému z týmů šel vítr na ruku právě v jednom poločase - v zásadě za spravedlivou. Chrudim s blížícím se konečným hvizdem Fouskův tým zatlačila.

„Zároveň je to trochu zklamání. Měli jsme to slušně rozehrané, přijeli jsme pro tři body. První poločas byl jasně v naší režii. Všechno nám vycházelo, dobře jsme bránili, soupeře do ničeho nepouštěli. Gól v závěru... Chrudim si pomohla dlouhými balony za obranu, žádnou vyloženou šanci však neměla,“ ohlížel se za střetnutím.

Návštěvu bezmála dvou tisíc lidí si Fousek užíval.

„Je krásné hrát před takovou kulisou, má to atmosféru, úplně jinačí náboj než další ligové zápasy. S tím souvisí i ty vyhecované souboje, které v Chrudimi byly k vidění,“ konstatoval.

V první půli byli notabene pořádně slyšet vlastně jen skalní příznivci Pardubic, ti chrudimští o sobě dávali více vědět až později.

„Naši fanoušci, to je fakt paráda. Podporovali nás už od rozcvičky, klobouk dolů před nimi,“ ocenil Fousek vytrvalé skandování.