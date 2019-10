Fousek: Na tempo už jsem si myslím zvykl, ale může to být lepší

Že Fousek dal dva góly, utkání de facto rozhodl a - co je nejdůležitější - hosté v sobotu Za Vodojemem vyhráli 4:1, vedení jihomoravského klubu nijak nebránilo v tom, aby Šustra hned po víkendu vyhodilo.

To ovšem 25letý Fousek, jenž do Zbrojovky přestoupil letos v létě, v sobotu pochopitelně nemohl tušit. S kotlem věrných brněnských fandů se tak se spoluhráči upřímně radoval z vysoké výhry.

„Chtělo by to nastartovat nějakou šňůru, díky níž bychom se mohli dotáhnout na čelo tabulky,“ přál si. Získat tři body na hřišti Chrudimi Brňané vnímali jako svoji povinnost. „Jo, my s každým soupeřem chceme hrát na vítězství,“ přisvědčil Fousek. „Je jedno, proti komu ve druhé lize nastoupíme. Tohle je jasný úkol, za kterým jdeme.“

V posledním střetnutí však jeho mužstvo od 16. minuty ztrácelo. Posléze vyrovnalo gólem do šatny, jenže při penaltě domácího Froňka ve druhé půli při něm „stáli všichni svatí“. Chrudimský středopolař ji totiž napálil do břevna.

„Prvních patnáct minut jsme měli dobrých, ale pak jsme zničehonic dostali gól po centru ze strany. Následně jsme se nedostávali tolik do hry. Ta neproměněná penalta Chrudimi ve druhém poločase byla jasný impuls, asi každý mohl vidět, že jsme se pak ještě víc rozjeli. Výsledkem byly další tři góly. Ty na 3:1 a 4:1 už padly při otevřené hře,“ vypočetl Fousek.



Ten se těsně před svým prvním gólem zastřeloval. Na levé straně se hezky uvolnil kličkou do středu, ale mířil vedle. Nicméně v 70. minutě už v zakončení předvedl chladnokrevnost a otočil na 2:1 pro Brno.

„My křídla víme, že Vaňous (Ondřej Vaněk) má přesné balony za obranu. Drcnul jsem tam do beka a nabíhal. Ondra mě krásně našel, zpracoval jsem si to na prsa. Gólman (Lukáš Mrázek) tipnul stranu a já to dal na tu druhou,“ popisoval. Při trefě na 4:1 už jen pohodlně zakončil po přihrávce před prázdnou bránu rychlý brejk Zbrojovky.

Chrudimské góly byly Fouskovými prvními v sezoně, přičemž za Brno dosud nastoupil v 9 utkáních a odehrál v nich 392 minut.

„Je to vlastně moje první štace mimo Pardubice. Na tempo už jsem si myslím zvykl, ale může to být lepší, to je jasné. Sám se sebou extra spokojený nejsem, jsem na sebe docela přísný. Výkony nejsou takové, jako byly třeba loni v Pardubicích,“ srovnával.

Až na uplynulá dvě kola zůstávalo za očekáváním i průběžně páté Brno, které se netají myšlenkami na návrat do první ligy.

„Mám věk na to, abych něco dokázal, druhou ligu už nějaký ten rok hraju. Brno má nejvyšší cíle, s tím jsem tam šel,“ prohlásil Fousek.

Na čele soutěže jsou však nyní Pardubice, jejichž je odchovancem.

„Klukům to přeju. Vyjma vzájemných zápasů - doufám, že ten příští vyhrajeme,“ usmál se. „Žádné jejich utkání jsem ještě neviděl, nevyšlo mi to. Ale očividně jim to tam šlape, parta je tam dobrá, na ní se vždycky hodně stavělo. Přináší to svoje ovoce,“ podotkl Fousek.