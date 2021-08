Ind se rozkoukává v českém fotbale: Proč u vás tolik lidí pije pivo?

„Zatím jsem si nezvykl na to, kolik lidí v Česku miluje pivo,“ usmál se Bharti v rozhovoru pro web druholigového Slovanu. „Rád si někdy zajdu se spoluhráči na kávu. Čtu knihy a také si chodím zastřílet na koš na basketbalové hřiště.“

Stoper Bharti je už ve třiadvaceti letech světoběžník. S fotbalem začínal v devíti v Nigérii, kde jeho táta pracoval v diplomatických službách Indie. Působil ve španělském Realu Vallalolid CF až po tým U23. Pak patřil portugalskému Sintrense, přestup do mexického America FC zhatilo zranění kolene. To si léčil v indickém ligovém Kerala Blasters.

„Můj otec nyní pracuje v Chile na indické ambasádě a moje rodina žije ve Varšavě v Polsku. Hledal jsem dobré prostředí, kde bych mohl pokračovat v mé kariéře po zranění,“ objasnil.

Prvních pár minut dostal v poháru v Neratovicích. „Musí na sobě ještě pracovat a odstranit některé nedostatky, aby se do základní sestavy vešel. Ale má dobrou kopací techniku,“ vidí trenér Pavel Drsek. 185 cm vysoký Ind tvrdí: „Chci získat dynamiku, rytmus. A taky je český fotbal náročný na fyzickou kondici.“

Trenér Varnsdorfu Pavel Drsek

Bharti, v roce 2018 italským magazínem Calciomercato vybraný do nejlepší jedenáctky hráčů Asie do 21 let, už rozumí některým českým slovům. „Znám i pár ne tak hezkých, učím se hlavně ty, co potřebuji na hřišti,“ líčí.

Podle Drska je s Indem výborná komunikace: „Velmi dobře umí anglicky, rozumí polsky, a když jsme tu měli jednoho cizince na testech, dorozumíval se s ním španělsky.“

V Kotlině už několik zahraničích fotbalistů kopalo: Holanďan Hikspoors, Skot Cennerazzo a naposledy Korejec Min-Sung, který se po minulé sezoně vrátil domů.