V potížích je také Latka. Uplácel sudího v boji o záchranu? Obvinění odmítám, tvrdí

Jiří Čihák
  16:25aktualizováno  17:06
Dva zápasy Opavy, které smrdí. A v obou případech jméno bývalého fotbalisty a nynějšího funkcionáře Martina Latky. Podle etické komise, která s nim v úterý zahájila řízení, se podílel na nabídnutí úplatku. Pokaždé pro rozhodčího Jana Petříka. 200 tisíc poprvé, 30 tisíc podruhé. „Obvinění, která jsou spojována s mým jménem, kategoricky odmítám. Jsou nepravdivá,“ reagoval pro iDNES.cz.
Někdejší fotbalista Martin Latka.

Latkovo jméno je na dlouhém seznamu všech osob a klubů, které fotbalová asociace od úterka šetří, možná ze všech nejznámější. Vzpomínáte?

Někdejší mládežnický reprezentant, který si v listopadu 2012 zahrál pod trenérem Michalem Bílkem i v áčku. A hlavně dvojnásobný český šampion se Slavií, jenž s Birminghamem nakoukl do šesti zápasů slavné Premier League a za Düsseldorf si zahrál první i druhou bundesligu. Roky nastupoval také v Řecku a po kariéře nejprve působil jako hráčský agent.

Teď má ale vážný problém.

Martin Latka v dresu Birminghamu brání Petera Crouche z Liverpoolu.

Coby funkcionář druholigové Opavy je podezřelý z narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství ve dvou zápasech druhé nejvyšší soutěže z roku 2023. Teprve před měsícem přitom ve slezském klubu povýšil, když se stal prostřednictvím společnosti Football Group jedním ze spolumajitelů a zároveň předsedou představenstva.

„Celý život jsem fotbalu dal všechno. Energii, čas, nadšení. Proto tenhle den bolí,“ tvrdí. „Nemám co skrývat. Nikdy jsem neměl. Postavím se každému řízení čelem — protože jsem přesvědčen, že pravda je na mé straně. Fotbal mi dal hodnoty, které neobchoduji. Integrita pro mě nikdy nebyla slovo na papíře. Své dobré jméno budu hájit všemi dostupnými prostředky. Mluvit bude průběh řízení.“

„Závěr byl, jaký byl“

Latka podle etické komise nejprve ovlivnil finiš druholigového ročníku 2022/23 tím, že se podílel na nabídnutí 200tisícového úplatku rozhodčímu Jana Petříkovi.

Před posledním kolem soutěže, které se hrálo 28. května 2023, bylo jasné, že spadne Třinec, před nímž v tabulce figurovaly se stejným počtem bodů Jihlava a Opava (oba 31 bodů). Třináctá rezerva Slavie měla o bod víc (32 bodů) a zachráněn nebyl ani Prostějov (33 bodů). Ale protože Prostějov hrál právě se Slavií, Opava i Jihlava dopředu tušily, že se v případě domácích vítězství zachrání. Takže?

Jihlava porazila Vlašim hladce 5:0.

A spasila se také Opava, byť klíčový duel s Varnsdorfem zvrátila na 2:1 až v posledních osmi minutách.

Vítězný gól v nastavení vstřelil shodou okolností jiný vyšetřovaný fotbalista, dnes karvinský Samuel Šigut, který měl být podle vyrozumění etické komise instruován, „aby padal v pokutovém území za účelem odpískání pokutového kopu ovlivněným rozhodčím Petříkem“. Ten penaltu skutečně odpískal, ale ne po zákroku na Šiguta. Domácí kapitán Janoščín ji ovšem neproměnil.

„Udělat poslední krok k záchraně bylo velmi náročné. Těžší, než jsem si dokázal představit. Hráči se vydali ze všech sil i emocí a zvládli to. My všichni jsme byli odměněni,“ oddechoval Miloslav Brožek, tehdejší kouč Opavy a dnes sportovní ředitel v lotyšské Jelgavě.

Miroslav Holeňák, kouč soupeře, reagoval střídmě: „Před zápasem mi bylo domácího týmu líto. V takové situaci nechce být nikdo a podle toho to hlavně na začátku vypadalo. Byli v křeči, hodně nervózní.“

A dál? „Šlo vidět, jak jim na tom záleží. Když se hrál fotbal, nepropadli jsme. Vedli jsme jedna nula a myslím, že jsme podali dobrý výkon. Na kluky jsem hrdý. Závěr už byl takový, jaký byl. Opavě gratuluji k záchraně.“

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti Olomouci.

Ve stejném roce, jen v nové sezoně, Latka podle etické komise oslovil Petříka i podruhé. Tentokrát před utkáním s brněnskou Zbrojovkou, které se hrálo posledního září. A s nižší nabídkou 30 tisíc.

Proč chtěl zápas ovlivnit, není jasné.

Opava sice opět zvítězila 2:1 a v tabulce se posunula na páté místo, ale sezonu následně dokončila na šesté příčce. Navíc ve zmiňovaném utkání k ničemu podezřelému nedošlo. Proti červené kartě pro brněnského Kronuse hosté neprotestovali a jejich trenér Luděk Klusáček naopak tvrdil: „Nejlepší výkon jsme podali až v závěru, kdy jsme hráli v deseti. Až tam to mělo určité parametry, které jsme si představovali. Celkově nám ale chyběla odvaha hrát. Domácí nás předčili v nasazení i ve fotbalovosti.“

Ublížení na zdraví? Blbost!

Latkovi i celé Opavě nyní hrozí vysoké postihy.

Klubu až desetimilionová pokuta, kontumace utkání, klidně dvacetibodový odpočet nebo vyřazení ze soutěže. Opavskému šéfovi kromě peněžitého trestu hrozí zákaz činnosti až na dvacet let.

ČERVENOBÍLÉ ZKLAMÁNÍ. Stoper Milan Latka po prohraném derby

V minulosti někdejší výrazný obránce řešil problémy i v soukromém životě. Bývalá manželka ho před dvanácti lety obvinila z ublížení na zdraví. „Vydal jsem tehdy prohlášení a tím to haslo. Jen pár nejbližších vědělo, jaké peripetie jsem zažil,“ vyprávěl předloni otevřeně pro iDNES.cz. „Rozváděli jsme se, řešili péči o syna a ona přišla s tímhle. Den před derby. Podraz.“

Psalo se, že měl Latka manželce zlomit kost v noze.

„Ale to byla hloupost. Chtěl jsem syna do střídavé péče. Proč bych něco takového dělal? Tím bych ho přece ztratil úplně,“ hájil se. „Najednou mi hrozilo osm let v base. Ale vysvětlete to lidem. Slyšel jsem: Ty máš dva metry, chlap jako hora, nepřiměřená sebeobrana se nabízí. Jak vysvětlit, že jsem nic neudělal? Tvrzení proti tvrzení. Státní zástupkyně i soudce mi naštěstí věřili, vyhrál jsem a vyšel z toho bez poskvrny. Státní zástupkyně pak obvinění stáhla. Mohl jsem naopak podat žalobu já za pomluvu a křivé obvinění, ale už jsem neměl sílu.“

Proč?

„Proces se táhl zhruba rok. Soud kvůli rozvodu, soud kvůli synovi, soud kvůli údajnému napadení... Po tréninku jsem nahodil košili, sako, uvázal kravatu a jel na kriminálku na výslechy. Psychicky náročné období, zestárl jsem o deset let,“ tvrdil.

Teď ale musí řešit jiné potíže. A spojené jsou s fotbalem.

