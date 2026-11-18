„Překvapuje mě, že víc násilných aktů a sprostoty je dnes mezi mládeží než v dospělém fotbale. Asi taková doba je, jinak nevím, jak to říct,“ pokrčil rameny Stanislav Zaspal, předseda disciplinárky Ústeckého krajského fotbalového svazu. „Strašně mě mrzí, že to neumí ukočírovat vedoucí, trenéři. Ono je to těžké, když hráčům hrábne v palici, ale u Loun mě to překvapuje. Myslel jsem si, že to je klub, který je v práci s mládeží na úrovni.“
Poslední podzimní zápas vyhrál spojený tým Loun a Černčic 4:2 nad hosty, kteří jsou složení z hráčů Černovic a Strupičic.
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Zkušený hlavní rozhodčí Filip Živnůstka, padesátník, ve své zprávě nejprve zkritizoval nedostatečnou pořadatelskou službu. Na utkání chyběl hlavní pořadatel.
V zápise pro disciplinární komisi uvedl, že po závěrečném hvizdu nic nenasvědčovalo problémům. Hráči si podávali ruce, pak se však do konfliktu dostali domácí Vu Duc Van a hostující Petr Khůn. „Již jsem viděl, jak leží na sobě na zemi,“ píše hlavní sudí.
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Ke kohoutům se seběhli ostatní a vypukla hromadná strkanice. Na trávník vnikli diváci a jeden z nich (patnáctiletý hráč teplické akademie) „s rozběhem prudce tělem vrazil do asistenta trenéra hostů“ a situace eskalovala jak na hrací ploše, tak mimo ni. Asistent rozhodčího Jiří Rozkovec, mimochodem jinak hráč Černovic, vyhrocené emoce mimo hrací plochu uklidňoval.
„Pohyboval se převážně mezi hráči hostů, tam ho násilně škrtil František Suk. Po chvíli byl odtržen. Když šel okolo Daniel Plašil, tak pěstí udeřil AR2 do obličeje a pokračoval směrem ke kabinám,“ stojí ve zprávě rozhodčího. „Oba hráči jednoznačně věděli, že se jedná o AR2, i když již neměl praporek a byl v civilu (jako kvalifikovaný oddílový rozhodčí).“
Krajská disciplinárka případ otevře ve čtvrtek, tresty vynese nejdříve za týden. Video ze zápasu se nepořizovalo a není jisté, zda se nějaké od diváků nebo obou týmů objeví. „Tresty nechci předjímat, je brzy. Vždycky druhý den se toho napíše hodně, ale když vyslechneme i nezávislé svědky, dozvíme se víc. Je potřeba zjistit, proč to celé vzniklo, muselo to mít s rozhodčím nějaký vývoj,“ poznamenal šéf disciplinárky Zaspal.
Černovického trenéra Kristiána Totzaurea chování domácích hráčů a diváků šokovalo. „Tohle na hřišti přece nechceme. Paradoxem je, že to vyvolal tým, který vyhrál a byl v zápase lepší. Nikdy jsem nic takového nezažil a snad už ani nezažiju,“ uvedl pro Deník. Jiskřit se prý začalo už kolem 70. minuty zápasu. „Domácí hráli poměrně tvrdě a zbytečně trefili jednoho z našich nejlepších hráčů. Ten si to nechal líbit. Od té doby na něj pořvávali diváci, že mu nafackují a že odtud neodejde,“ nechápal Totzauer.
Napadeného asistenta sudího Rozkovce se zastal. „Je to náš hráč, ale zároveň i rozhodčí. Nejhorší je, že mával dobře. Nebyly žádné situace, ve kterých by poškodil domácí tým. Jenže i na něj se postupně snášely výhrůžky od diváků. Ze samého strachu pak domácím paradoxně pustil jasný ofsajd.“
Po zápase nic nenasvědčovalo tomu, že dojde k ostudnému incidentu. „Normálně jsme si podali s domácím trenérem ruku a popřáli si štěstí. To samé šli udělat hráči. Jenže najednou jeden domácí dal rameno našemu hráči. Od té doby to na sebe skákalo. S mým asistentem, kterému je 73 let, jsme to šli uklidnit. Najednou přilétl z tribuny mladý kluk a v plné rychlosti ho povalil,“ líčil kouč Černovic.
Lounský klub vydal prohlášení, v němž se za incident omluvil. „Události, ke kterým došlo po skončení utkání, jsou v rozporu s hodnotami, na kterých chceme náš klub dlouhodobě stavět. FK Seko Louny jednoznačně odsuzuje jakékoli fyzické napadání rozhodčích, hráčů, funkcionářů či dalších účastníků utkání,“ uvedl domácí oddíl.
A píše, že incidentu předcházela vyhrocená komunikace a slovní výměny mezi účastníky utkání. „Nechceme nikoho veřejně obviňovat ani hledat omluvu pro jednání, které překročilo přijatelné hranice. Jsme však přesvědčení, že událost nelze vnímat pouze jako izolovaný incident bez přihlédnutí k tomu, co mu předcházelo.“
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Louny budou s disciplinárkou spolupracovat. „Omlouváme se všem, kterých se tato nepříjemná událost dotkla. Je nám upřímně líto, že k ní došlo právě na mládežnickém fotbale, kde by měli být dospělí především příkladem pro mladou generaci.“
Loni na podzim se v Ústeckém kraji stal podobný případ v Meziboří, kde trenér Lukáš Rusník z Jirkova-Ervěnic při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise mu za to vyměřila nevídanou stopku na pět let a pokutu 30 tisíc korun. Jeho otec a funkcionář Michal, který se běsnění v Meziboří účastnil jako divák, nesmí ve fotbale působit dva roky a zaplatil poloviční částku.