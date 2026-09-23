Baník se v MOL Cupu spasil až v prodloužení, proti Kladnu rozhodl Jurečka

Trenér Baníku Roman Skuhravý dal šanci i hráčům širšího kádru. Kladenský nováček druhé ligy v první půli favorita v poli překvapivě převyšoval, v úvodu dokonce trefil i tyč, do vedení šel ale chvíli před pauzou Baník. Ukrajinský stoper Skyba zblízka usměrnil míč do sítě a připsal si premiérový gól za Slezany.
Krátce po změně stran domácí vyrovnali, Jurčenko na konci 53. minuty po centru přesně hlavičkoval ke vzdálenější tyči. Středočeši soupeře z nejvyšší soutěže dál trápili a po 90 minutách dotáhli zápas do prodloužení.
Když už se zdálo, že o postupujícím budou muset rozhodnout až pokutové kopy, vysunul Kohút ve 119. minutě kolmicí do šance Jurečku a ten sám před gólmanem nezaváhal. Jedenáctý celek nejvyšší soutěže zvítězil po téměř měsíci, v lize z posledních čtyř kol získal jediný bod.
Z 3. kola poháru zbývají ještě tři zápasy. Hlavní část programu se odehrála v minulém týdnu, MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc.
53. Jurčenko
42. Skyba
119. Jurečka
Kotlín – Hrdlička, Kozojed, Toml (C) – Chalupa, Hruška, Túlio, Samek, Smejkal – Gembický, Jurčenko
Budinský – Smith, Skyba, Frydrych (C), Chaluš – Kmet'- Nogha, Šancl, Traore, Jurečka, Kubala
Hrubeš – Vítek, Jedlička, Jeřábek, Kašpárek, Lacko, Nalezinek, Novotný, Osmani, Pospíšil, Sulaiman
Jedlička – Bewene, Bitta, Boula, Holzer, Kohút, Ouly, Planka, Temel
83. Túlio, 108. Toml
45. Skyba
Rozhodčí: Lovětinský – Pečenka, Cichra