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Baník se v MOL Cupu spasil až v prodloužení, proti Kladnu rozhodl Jurečka

Autor: ,
  18:59

Momentka z českého fotbalového poháru MOL Cupu Kladno - Baník Ostrava | foto: Kamaryt MichalČTK

Ostravští fotbalisté v dohrávce 3. kola domácího poháru MOL Cup zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2:1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skyba, krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.

Trenér Baníku Roman Skuhravý dal šanci i hráčům širšího kádru. Kladenský nováček druhé ligy v první půli favorita v poli překvapivě převyšoval, v úvodu dokonce trefil i tyč, do vedení šel ale chvíli před pauzou Baník. Ukrajinský stoper Skyba zblízka usměrnil míč do sítě a připsal si premiérový gól za Slezany.

Krátce po změně stran domácí vyrovnali, Jurčenko na konci 53. minuty po centru přesně hlavičkoval ke vzdálenější tyči. Středočeši soupeře z nejvyšší soutěže dál trápili a po 90 minutách dotáhli zápas do prodloužení.

Když už se zdálo, že o postupujícím budou muset rozhodnout až pokutové kopy, vysunul Kohút ve 119. minutě kolmicí do šance Jurečku a ten sám před gólmanem nezaváhal. Jedenáctý celek nejvyšší soutěže zvítězil po téměř měsíci, v lize z posledních čtyř kol získal jediný bod.

Z 3. kola poháru zbývají ještě tři zápasy. Hlavní část programu se odehrála v minulém týdnu, MOL Cup dosud z prvoligových klubů opustila pouze Sigma Olomouc.

MOL Cup
3. kolo 23. 9. 2026 16:00
SK Kladno SK Kladno : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 1:2P (0:1)
Góly:
53. Jurčenko
Góly:
42. Skyba
119. Jurečka
Sestavy:
Kotlín – Hrdlička, Kozojed, Toml (C) – Chalupa, Hruška, Túlio, Samek, Smejkal – Gembický, Jurčenko
Sestavy:
Budinský – Smith, Skyba, Frydrych (C), Chaluš – Kmet'- Nogha, Šancl, Traore, Jurečka, Kubala
Náhradníci:
Hrubeš – Vítek, Jedlička, Jeřábek, Kašpárek, Lacko, Nalezinek, Novotný, Osmani, Pospíšil, Sulaiman
Náhradníci:
Jedlička – Bewene, Bitta, Boula, Holzer, Kohút, Ouly, Planka, Temel
Žluté karty:
83. Túlio, 108. Toml
Žluté karty:
45. Skyba

Rozhodčí: Lovětinský – Pečenka, Cichra

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.60
  • 2.67
  • 2.39
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.75
  • 3.92
  • 4.24
Portugalsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Portugalsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.19
  • 6.69
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Srbsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Srbsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.73
  • 3.09
  • 2.65
Nizozemsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 24. 9. 2026:Nizozemsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.37
  • 3.80
  • 2.63
Kosovo vs. IrskoFotbal - Skupina 3 - 24. 9. 2026:Kosovo vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 2.41
  • 2.98
  • 3.14
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