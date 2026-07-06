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2x 206 cm. Ústí má asi nejvyšší brankářský tandem světa, po Holém přišel Srb

Petr Bílek
  10:33
Luka Savič v dresu Loznice, nyní posila Ústí nad Labem.

Luka Savič v dresu Loznice, nyní posila Ústí nad Labem. | foto: Facebook Loznica Sport

Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....
Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....
Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....
Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....
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Ústecký fotbal zase ohromil, v nové sezoně vsadí v brance na dvě věže. Díky nejčerstvějšímu příchodu Luky Saviče poskládal klub z města nad Labem nejvyšší tandem gólmanů v českých profesionálních soutěžích a patrně i na světě: srbský novic měří 206 centimetrů, stejně jako další letní posila Tomáš Holý. Druholigový Viagem během prodlouženého svátečního víkendu posílil i stoper z Burkiny Faso.

„Savič se v uplynulé sezoně stal nejlepším brankářem druhé srbské ligy,“ představil sportovní ředitel ústeckého klubu Jakub Dobiáš pětadvacetiletého rekruta, který naposledy působil v klubu FK Loznica a blýskl se deseti vychytanými nulami v ročníku. Starty má i v nejvyšší srbské soutěži za Mladost a Zlatibor.

Chance liga a čahouni

V minulém ročníku české nejvyšší soutěže narostli jen dva ze 40 brankářů, kteří zasáhli do první ligy a baráže, přes dva metry. Oba cizinci. Rakušan Florian Wiegele z Plzně, který měří 205 cm, a Lotyš Rihards Matrevics s 202 cm.

Brankáři nad dva metry jsou vzácností, rovnou dva v kádru raritou. Holý, posila z brněnského Artisu, je s 206 centimetry považován za jednoho z nejvyšších profesionálních gólmanů současnosti, ne-li nejvyššího. A Savič se tedy může pyšnit tím samým.

„U Saviče se na internetu objevuje, že měří 202 centimetrů. Při osobním setkání se mi ale zdál vyšší, takže jsem se ho ptal a má 206 centimetrů. Díky jejich výšce máme dva brankáře, kteří dokážou pomoct týmu i s centry a svou výraznou postavou a osobností dodají obráncům klid,“ maluje si Dobiáš.

Pro pořádek, třetím do ústecké brankářské party je David Němec se 188 centimetry. Jejich mise nebude snadná, musí nahradit veterána Tomáše Grigara. Člen ligového Klubu legend i po čtyřicítce předváděl zákroky, z kterých se tajil dech. Od léta pracuje coby trenér brankářů v rodné Opavě.

Jeho nástupce Holý tvrdí: „Myslím, že není ani možné obout Grigarovy boty. To se nedá. On je borec, co má přes 300 ligových startů, extrémní zkušenosti, chytal do 43 let na úrovni, kde se my snažíme hlavně udržet. A on to zvládal v suchém triku.“

Teď jsou na to dva nováčci a jeden klubový inventář.

„Vyřešení postu gólmana pro nás bylo jednou z priorit. Máme speciálního skauta na brankáře, nechtěli jsme tuto klíčovou pozici podcenit,“ zdůraznil Dobiáš. „Příchodem nového gólmana jsme vytvořili silnou trojici, která splňuje naše vysoké požadavky na tuto pozici.“

Holý o (ne)obutí Grigarových bot či Artisu: Brněnské derby v lize bude fantazie

Čtvrtou posilou v letním přestupovém okně a druhou do obrany po Španělovi Davidu Sellésovi se stal Bachirou Yaméogo, jedenadvacetiletý mladík z Burkiny Faso, který naposledy kopal v Portugalsku.

„Přichází zdarma. Byl dlouho na lavičce v týmu druhé francouzské ligy Grenoblu a teď patřil k nejlepším stoperům portugalské soutěže U23 v dresu Torreense. Typologie Ogbu,“ připodobnil ho Dobiáš ke slávistovi a nigerijskému reprezentantovi. Ani on nepatří mezi prcky, naopak – měří 192 centimetrů.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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USA vs. BelgieFotbal - Osmifinále - 7. 7. 2026:USA vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
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