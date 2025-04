Deset asistencí. Čtyři góly. Prozatím 1 971 odehraných minut. To všechno pouze v lize, kde si Lukáš Provod nezadržitelně kráčí pro třetí titul. Už v sobotu večer se to může stát, pokud jeho Slavia...

Nejlepší sezona ve třiatřiceti? Basilej táhne k titulu famózní navrátilec Shaqiri

Už je to třináct let, co odcházel jako obrovský talent švýcarského fotbalu do německého Bayernu. Mezitím získal dvě trofeje z Ligy mistrů, zahrál si v Itálii, Anglii, Francii i Spojených státech. Ale...