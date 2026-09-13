Rezerva Slavie přišla o neporazitelnost, Žižkov rozhodl v závěru díky Proškovi

V pražském derby dlouho platil bezbrankový stav. O jedinou branku se v 82. minutě postaral záložník Václav Prošek. Odchovanec Slavie střelou pod břevno zajistil Viktorii vítězství.
Žižkov ve středu podlehl v domácím poháru Spartě 0:5 a nyní si připsal druhou výhru do tabulky druhé ligy, první pod vedením nového trenéra Radka Kronďáka.
Viktoria se posunula na předposlední místo o bod před Kroměříž. Slávisté přišli o svou neporazitelnost, která v součtu s koncem minulé sezony trvala osm kol.
82. Prošek
A. Rezek – Mervard (46. Belžík), Behenský, Compaoré (69. Kratochvíl) – Herák (83. Szywala), Frolík (46. Solarte), Okonkwo, Palivec, Teah (69. Savović) – Kohout (61. Potměšil), Necid.
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Polyák, Hönig (73. Prošek), R. Hrubý (61. Huf) – Batioja (90+1. Holásek), Papoušek (85. Hubínek), Baafi (61. Farka).
Petrenko, Paar – Mikulanda, Cedergren, Palaščák.
Škodoň – Vlček, Kaulfus, Kosek.
36. Compaoré, 87. Palivec
31. Baafi
Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Dohnálek
Počet diváků: 917