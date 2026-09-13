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Rezerva Slavie přišla o neporazitelnost, Žižkov rozhodl v závěru díky Proškovi

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  13:43

Tomáš Necid ze Slavie B v hlavičkovém souboji v zápase s Ústím. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fotbalisté Žižkova připravili Slavii B první porážku a v druhé lize už nejsou poslední. Viktoria v utkání 8. kola zvítězila 1:0 a poslední příčku v tabulce přenechala Kroměříži. Rezerva Slavie nevyužila možnost posunout se na první místo a zůstala čtvrtá.

V pražském derby dlouho platil bezbrankový stav. O jedinou branku se v 82. minutě postaral záložník Václav Prošek. Odchovanec Slavie střelou pod břevno zajistil Viktorii vítězství.

Žižkov ve středu podlehl v domácím poháru Spartě 0:5 a nyní si připsal druhou výhru do tabulky druhé ligy, první pod vedením nového trenéra Radka Kronďáka.

Viktoria se posunula na předposlední místo o bod před Kroměříž. Slávisté přišli o svou neporazitelnost, která v součtu s koncem minulé sezony trvala osm kol.

Chance Národní Liga
8. kolo 13. 9. 2026 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
82. Prošek
Sestavy:
A. Rezek – Mervard (46. Belžík), Behenský, Compaoré (69. Kratochvíl) – Herák (83. Szywala), Frolík (46. Solarte), Okonkwo, Palivec, Teah (69. Savović) – Kohout (61. Potměšil), Necid.
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Polyák, Hönig (73. Prošek), R. Hrubý (61. Huf) – Batioja (90+1. Holásek), Papoušek (85. Hubínek), Baafi (61. Farka).
Náhradníci:
Petrenko, Paar – Mikulanda, Cedergren, Palaščák.
Náhradníci:
Škodoň – Vlček, Kaulfus, Kosek.
Žluté karty:
36. Compaoré, 87. Palivec
Žluté karty:
31. Baafi

Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Dohnálek

Počet diváků: 917

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Ostrava vs. PardubiceFotbal - 8. kolo - 13. 9. 2026:Ostrava vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 15.00
  • 1.03
Celta Vigo vs. MálagaFotbal - 5. kolo - 13. 9. 2026:Celta Vigo vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.20
  • 5.40
Zlín vs. Hradec Kr.Fotbal - 8. kolo - 13. 9. 2026:Zlín vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 3.68
  • 3.35
  • 2.11
Plzeň vs. OlomoucFotbal - 8. kolo - 13. 9. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 1.67
  • 4.14
  • 4.94
Coventry vs. BrightonFotbal - 4. kolo - 13. 9. 2026:Coventry vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 3.99
  • 3.90
  • 1.92
Lecce vs. MonzaFotbal - 4. kolo - 13. 9. 2026:Lecce vs. Monza //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 2.92
  • 3.07
  • 2.80
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