Opava prohrála na Žižkově a ve druhé lize může přijít o třetí místo

Pod televizní věží padl jediný gól ve 40. minutě, kdy se trefil Petrák. Pražané za poslední tři kola pokaždé bodovali a podruhé zvítězili a jsou pátí o pět bodů za dnešním soupeřem.
Opava prohrála po sedmi zápasech a nevyužila možnost se minimálně bodově dotáhnout na druhé Táborsko.
O záchranu bojující Prostějov šel na hřišti slávistické rezervy do vedení už ve druhé minutě zásluhou Kramáře. Dělbu bodů zařídil Senegalec Mbodji, který v sobotu strávil na lavičce prvoligový zápas ve Zlíně.
Pražané z posledních čtyř kol získali jen dva body a jsou osmí, Hanáci nezvítězili dokonce devětkrát v řadě a mají pouze dvoubodový náskok na sestupové pozice.
40. Petrák
Sirotník – Nový, Petrák, Reiter (65. Gembický), Ambler (86. Klusák) – Hönig, Jirásek (C) – M. Richter, Batioja, Prošek (79. Brandner) – A. Toula (65. Ondrášek).
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Štěpánek, Zálešák (79. Darmovzal) – Sy, Čejka, Papalele – Ndiaye.
Kořán – Obal, Patka, Kúdela, Fišl, Kejval.
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Mužík, Lacík, Búkasí, Turanjanin.
54. Ambler, 56. A. Toula
21. Štěpánek, 47. Ndiaye
Rozhodčí: Orel – Pfeifer, Lakomý
Počet diváků: 1638
72. Mbodji
2. Kramář
Božev – Palaščák, Behenský, Mbodji – Piták (90+2. Szywala), Okonkwo, Teah (80. Rajnoha), Naskos (63. Mikulanda) – Belžík (80. Cedergren), Necid (C), Kušej.
Mikulec – Lutonský (45. Jáger), Dohnálek, Fišer, Š. Polášek – Matocha (69. Zahradníček), M. Polášek, Kramář (62. Karalić) – Matoušek I (82. Imrana), Hais, Koudelka (C) (62. Habusta).
Petrenko – Solarte, Broukal, Palivec, Pikolon, Kohout, Kolísek.
J. Musil – Sokol, Hranoš, Raab, Poturnay.
74. Okonkwo, 86. Necid
87. M. Polášek, 90+2. Hais
Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec
Počet diváků: 345
Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Brázdil
Hrubý – Míček, Simerský (C), Nogha, Frýdl, Siňavskij, Owusu, Havran, Šehić, Bewene, Musák.
Pastornický – Barac, Bláha, Havel, Heppner, Holiš, J. Hora (C), Kateřiňák, Matějka, Polyák, Varačka.
M. Moučka – Měkota, Dvořáček, Holaň, Škrkoň, Laine, Temel, Sirotek, P. Jaroň, Okebugwu, Drozd.
Kubný – Bello, Hák, Nikl, Plachý, Řezáč, J. Rezek, Voleský, Zeronik.
Rozhodčí: Petřík – Novák, Dohnálek