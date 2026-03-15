Opava prohrála na Žižkově a ve druhé lize může přijít o třetí místo

  13:17
Fotbalisté Opavy prohráli v 19. kole druhé ligy na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou. B-tým Slavie remizoval doma s Prostějovem 1:1.

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pod televizní věží padl jediný gól ve 40. minutě, kdy se trefil Petrák. Pražané za poslední tři kola pokaždé bodovali a podruhé zvítězili a jsou pátí o pět bodů za dnešním soupeřem.

Opava prohrála po sedmi zápasech a nevyužila možnost se minimálně bodově dotáhnout na druhé Táborsko.

O záchranu bojující Prostějov šel na hřišti slávistické rezervy do vedení už ve druhé minutě zásluhou Kramáře. Dělbu bodů zařídil Senegalec Mbodji, který v sobotu strávil na lavičce prvoligový zápas ve Zlíně.

Pražané z posledních čtyř kol získali jen dva body a jsou osmí, Hanáci nezvítězili dokonce devětkrát v řadě a mají pouze dvoubodový náskok na sestupové pozice.

Chance Národní Liga
19. kolo 15. 3. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 1:0 (1:0)
Góly:
40. Petrák
Góly:
Sestavy:
Sirotník – Nový, Petrák, Reiter (65. Gembický), Ambler (86. Klusák) – Hönig, Jirásek (C) – M. Richter, Batioja, Prošek (79. Brandner) – A. Toula (65. Ondrášek).
Sestavy:
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Štěpánek, Zálešák (79. Darmovzal) – Sy, Čejka, Papalele – Ndiaye.
Náhradníci:
Kořán – Obal, Patka, Kúdela, Fišl, Kejval.
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Mužík, Lacík, Búkasí, Turanjanin.
Žluté karty:
54. Ambler, 56. A. Toula
Žluté karty:
21. Štěpánek, 47. Ndiaye

Rozhodčí: Orel – Pfeifer, Lakomý

Počet diváků: 1638

Chance Národní Liga
19. kolo 15. 3. 2026 11:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 1:1 (0:1)
Góly:
72. Mbodji
Góly:
2. Kramář
Sestavy:
Božev – Palaščák, Behenský, Mbodji – Piták (90+2. Szywala), Okonkwo, Teah (80. Rajnoha), Naskos (63. Mikulanda) – Belžík (80. Cedergren), Necid (C), Kušej.
Sestavy:
Mikulec – Lutonský (45. Jáger), Dohnálek, Fišer, Š. Polášek – Matocha (69. Zahradníček), M. Polášek, Kramář (62. Karalić) – Matoušek I (82. Imrana), Hais, Koudelka (C) (62. Habusta).
Náhradníci:
Petrenko – Solarte, Broukal, Palivec, Pikolon, Kohout, Kolísek.
Náhradníci:
J. Musil – Sokol, Hranoš, Raab, Poturnay.
Žluté karty:
74. Okonkwo, 86. Necid
Žluté karty:
87. M. Polášek, 90+2. Hais

Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec

Počet diváků: 345

Chance Národní Liga
19. kolo 15. 3. 2026 14:30
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Vokoun – Pospíšil, Brázdil

Chance Národní Liga
19. kolo 15. 3. 2026 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hrubý – Míček, Simerský (C), Nogha, Frýdl, Siňavskij, Owusu, Havran, Šehić, Bewene, Musák.
Sestavy:
Pastornický – Barac, Bláha, Havel, Heppner, Holiš, J. Hora (C), Kateřiňák, Matějka, Polyák, Varačka.
Náhradníci:
M. Moučka – Měkota, Dvořáček, Holaň, Škrkoň, Laine, Temel, Sirotek, P. Jaroň, Okebugwu, Drozd.
Náhradníci:
Kubný – Bello, Hák, Nikl, Plachý, Řezáč, J. Rezek, Voleský, Zeronik.

Rozhodčí: Petřík – Novák, Dohnálek

Výsledky

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

ONLINE: Liberec - Teplice 0:0, který z týmů přeruší sérii bez vítězství?

Sledujeme online
Teplický Matěj Náprstek (vlevo) brání míč před Erminem Mahmičem z Liberce.

Liberečtí fotbalisté nevyhráli třikrát v řadě, Teplice dokonce čtyřikrát. Dočkat se mohou ve vzájemném utkání v rámci 26. kola Chance Ligy. Výkop má ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  13:40

Opava prohrála na Žižkově a ve druhé lize může přijít o třetí místo

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Opavy prohráli v 19. kole druhé ligy na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou....

15. března 2026  13:17

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Potěšil ho hlavně přístup, který slávističtí fotbalisté ukázali ve Zlíně po vyhraném derby nad Spartou. I proto mají po vítězství 3:1 v čele nejvyšší soutěže třináctibodový náskok v neúplné tabulce....

15. března 2026

Arsenal navýšil náskok v čele, City ztratilo na West Hamu. Newcastle předčil Chelsea

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Viktora Gyökerese.

Fotbalisté vedoucího Arsenalu mají po 30. kole anglické ligy devítibodový náskok v čele. Proti Evertonu rozhodli v závěru o výhře 2:0, zatímco druhý Manchester City pouze remizoval na West Hamu 1:1....

14. března 2026  23:20

Chaloupkově střele nevěřil ani trenér. Cena zase stoupla, smál se. Co reprezentace?

Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu.

V jednu chvíli šel do souboje tak tvrdě, že společně se zlínským Antonínem Křapkou odpadl a oba se následně drželi za hlavu. „Trochu jsem si tu jeho spletl s míčem,“ usmál se slávistický stoper...

14. března 2026  21:12

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

14. března 2026  20:03

Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

Patrik Schick z Leverkusenu vede míč v utkání s Bayernem Mnichov.

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé fotbalové ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil...

14. března 2026  18:14

Dukla - Jablonec 2:0, domácí prolomili střeleckou smůlu díky Gilbertovi a Penxovi

Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekali přes jedenáct hodin herního času. Ve 26. kole Chance Ligy proti Jablonci ale fotbalisté pražské Dukly skórovali díky Gilbertovi a Penxovi hned dvakrát během čtyř minut a zvítězili 2:0.

14. března 2026  17:45

Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti Pardubicím.

Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...

14. března 2026  17:28

Vyhrocený duel druhé ligy. Kroměříž porazila Spartu B, červenou dostal i masér

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané...

14. března 2026  17:23

Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.

14. března 2026  17:15

Nominace na Fotbalistu roku: Souček obhajuje proti stejné čtveřici jako loni

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

V užší nominaci na ocenění v anketě o českého fotbalistu minulého roku nechybějí dva její bývalí vítězové útočník Patrik Schick a obhájce prvenství středopolař Tomáš Souček. Pětičlenný finálový výběr...

14. března 2026  16:13

