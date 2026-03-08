Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Zbrojovka i ve druhém jarním kole vyhrála 1:0. Opatrný zápas v Táboře rozhodl v 86. minutě střídající Kanakinama střelou do odkryté branky po přihrávce Vorlického. Domácí dohrávali bez vyloučeného Bláhy, který dostal rovnou červenou kartu.
Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz druhé ligy. Druhý a třetí tým si zahraje baráž se čtrnáctým a patnáctým celkem nejvyšší soutěže. Táborsko má na druhém místě tabulky už jen jednobodový náskok před dvojicí Opava, Artis Brno.
Sparťané byli proti Ústí v úvodu aktivnější, zlomila je ale situace z 51. minuty. Schánělec dostal druhou žlutou kartu a Pražané museli do deseti. Verdikty rozhodčího Vejtasy rozlítily domácího trenéra Loučku natolik, že ho sudí po dvou napomínáních během minuty poslal po vyloučení pryč z lavičky.
Přesilovku využil v 65. minutě Moulis a za chvíli přidal pojistku přesnou hlavičkou Goj. Ústí bodovalo po třech kolech a v tabulce je deváté. Sparťanské „béčko“ zůstalo předposlední.
65. Moulis
69. Goj
Rodriguez – F. Říha, Diviš (78. Topič), Krpálek – M. Kotíšek (78. Pavlo), Sochůrek, Moudrý, V. Novák (89. Osmani) – Kaczmarek (58. M. Jedlička), Schánělec (C), Azaka (58. Pavlík).
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Osaghae, Kott (88. Fantiš) – Emmer (57. Do Marcolino), Moulis (77. D. Richter), Idumbo (57. Goj) – D. Černý.
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Tošnar, Zíka, Mensah.
Němec – Diarra, Vondrášek, Čítek.
39. Schánělec, 41. Krpálek, 52. Loučka (trenér)
56. Idumbo, 59. Do Marcolino, 81. Osaghae
51. Schánělec, 53. Loučka (trenér)
Rozhodčí: Vejtasa – Pochylý, Žurovec
Počet diváků: 721
86. Kanakimana
Pastornický – P. Novák (C), Havel, Heppner, Varačka – Bláha, J. Hora – Polyák, Kateřiňák, J. Rezek (67. Bello) – Matějka (79. Voleský).
Hrdina – Kaká, Hofmann (C), Texl, Klíma – Juroška, Langer (75. Granečný) – Rymarenko (64. Vorlický), Vachoušek (75. Kanakimana), Mareš (75. Janetzký) – Velich (90+1. Cicilia).
Kubný – Doubek, Plachý, Zeronik, Barac, Řezáč, Nikl, Hák, Holiš.
Andrew – Selnar, Břečka, Vedral, Blecha, Gjorgievski.
88. P. Novák
22. Kaká
88. Bláha
Rozhodčí: Machálek – Dorotík, Brázdil
Počet diváků: 1200