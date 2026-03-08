Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve šlágru 18. kola druhé ligy v souboji dvou nejlepších celků soutěže zvítězili na stadionu Táborska gólem v závěru 1:0. Moravané udělali další výrazný krok k postupu, před nejbližším pronásledovatelem mají v čele tabulky náskok už 11 bodů. Ústí nad Labem zvítězilo v Praze na Žižkově nad oslabenou rezervou Sparty 2:0

Stoper Zbrojovky Brno s číslem 3 Brazilec Kaká. | foto: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno

Zbrojovka i ve druhém jarním kole vyhrála 1:0. Opatrný zápas v Táboře rozhodl v 86. minutě střídající Kanakinama střelou do odkryté branky po přihrávce Vorlického. Domácí dohrávali bez vyloučeného Bláhy, který dostal rovnou červenou kartu.

Přímo mezi elitu postoupí pouze vítěz druhé ligy. Druhý a třetí tým si zahraje baráž se čtrnáctým a patnáctým celkem nejvyšší soutěže. Táborsko má na druhém místě tabulky už jen jednobodový náskok před dvojicí Opava, Artis Brno.

Sparťané byli proti Ústí v úvodu aktivnější, zlomila je ale situace z 51. minuty. Schánělec dostal druhou žlutou kartu a Pražané museli do deseti. Verdikty rozhodčího Vejtasy rozlítily domácího trenéra Loučku natolik, že ho sudí po dvou napomínáních během minuty poslal po vyloučení pryč z lavičky.

Přesilovku využil v 65. minutě Moulis a za chvíli přidal pojistku přesnou hlavičkou Goj. Ústí bodovalo po třech kolech a v tabulce je deváté. Sparťanské „béčko“ zůstalo předposlední.

Chance Národní Liga
18. kolo 8. 3. 2026 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
65. Moulis
69. Goj
Sestavy:
Rodriguez – F. Říha, Diviš (78. Topič), Krpálek – M. Kotíšek (78. Pavlo), Sochůrek, Moudrý, V. Novák (89. Osmani) – Kaczmarek (58. M. Jedlička), Schánělec (C), Azaka (58. Pavlík).
Sestavy:
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Osaghae, Kott (88. Fantiš) – Emmer (57. Do Marcolino), Moulis (77. D. Richter), Idumbo (57. Goj) – D. Černý.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Slanina, Rebibo, Tošnar, Zíka, Mensah.
Náhradníci:
Němec – Diarra, Vondrášek, Čítek.
Žluté karty:
39. Schánělec, 41. Krpálek, 52. Loučka (trenér)
Žluté karty:
56. Idumbo, 59. Do Marcolino, 81. Osaghae
Červené karty:
51. Schánělec, 53. Loučka (trenér)
Červené karty:

Rozhodčí: Vejtasa – Pochylý, Žurovec

Počet diváků: 721

Chance Národní Liga
18. kolo 8. 3. 2026 14:45
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
86. Kanakimana
Sestavy:
Pastornický – P. Novák (C), Havel, Heppner, Varačka – Bláha, J. Hora – Polyák, Kateřiňák, J. Rezek (67. Bello) – Matějka (79. Voleský).
Sestavy:
Hrdina – Kaká, Hofmann (C), Texl, Klíma – Juroška, Langer (75. Granečný) – Rymarenko (64. Vorlický), Vachoušek (75. Kanakimana), Mareš (75. Janetzký) – Velich (90+1. Cicilia).
Náhradníci:
Kubný – Doubek, Plachý, Zeronik, Barac, Řezáč, Nikl, Hák, Holiš.
Náhradníci:
Andrew – Selnar, Břečka, Vedral, Blecha, Gjorgievski.
Žluté karty:
88. P. Novák
Žluté karty:
22. Kaká
Červené karty:
88. Bláha
Červené karty:

Rozhodčí: Machálek – Dorotík, Brázdil

Počet diváků: 1200

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

