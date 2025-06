Tomáš Jedlička (vlevo) se v premiérové sezoně v Prostějově stal nejlepším střelcem týmu a přestoupil do prvoligové Dukly. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Už dříve oznámil moravský celek chystanou spolupráci se Spartou. Minulý čtvrtek spolu osobně jednali místopředseda představenstva Sparty František Čupr a člen představenstva 1. SK Prostějov František Jura.

„Spolupráce mezi našimi kluby nabírá obrátky. Brzy představíme formu a okruhy spolupráce,“ informoval prostějovský celek.

1.SK Prostějov Dnešní schůzka s místopředsedou představenstva AC Sparta Praha Františkem Čuprem a členem představenstva 1.SK Prostějov Františkem Jurou. Spolupráce mezi našimi fotbalovými kluby nabírá obrátky. Brzy představíme formu a okruhy spolupráce. Je to pro nás velká výzva. 113 6

Kooperace má mít hlubší kořeny, než jen přivedení talentovaných sparťanů, kteří by mohli v Prostějově nalézt minimálně roční azyl formou hostování.

„Spolupráci nevidím jen tak, že k nám přijdou dva tři hráči. Chtěl bych, aby se rozvíjela i naše mládež, aby se mohli naši trenéři vzdělávat a vyrazit na stáž do Prahy,“ přiblížil sportovní ředitel Jiří Balcárek.

Ten zatím před novou sezonou počítá spíše odchody.

Hostování skončilo brankáři Urbanovi, křídelníku Matouškovi i brazilskému obránci Kaká. Poslední jmenovaný se po návratu v mateřské Karviné příliš neohřál, neboť jej o víkendu jako novou posilu představila Zbrojovka Brno. Prostějovu bude citelně chybět.

Brazilský obránce Kaká (vpravo) přestoupil z Karviné do Zbrojovky Brno. V sezoně 2024/25 hostoval v Prostějově, kde patřil k oporám.

Větší ztrátu ale představuje odchod útočníka Tomáše Jedličky, který mění dres už po jednom roce na Hané. Ačkoliv do Prostějova přišel loni po štaci ve třetiligových Domažlicích, svými výkony přilákal zájemce z nejvyšší soutěže, kterou si zahraje poprvé v kariéře. Upsal se pražské Dukle.

„Hrát první ligu byl můj sen odmalička a každý den jsem pro to dřel. Těším se na rychlost soutěže, důraz a pořádnou jízdu,“ řekl Jedlička pro klubový web Dukly. Poté, co nasázel za Domažlice 13 branek ve 29 zápasech, se 21letý forvard stal se sedmi brankami nejlepším střelcem Prostějova uplynulého ročníku.

Kromě Jedličky opustil 12. tým uplynulé druholigové sezony také bek Radek Látal, někdejší hráč Sigmy či Mladé Boleslavi, a dlouholetá opora Robert Bartolomeu, jenž v Prostějově končí po pěti letech a 120 zápasech.

„Po vzájemné domluvě nedošlo k dalšímu prodloužení smlouvy,“ uvedl klub s poděkováním.

Posily z Varnsdorfu a třetí ligy

Na výraznější posily Prostějov čeká. Trenér Weber už nicméně má vyřešenou brankářskou dvojici, Petra Mikulce doplnil Martin Vaňák, jenž přišel na Hanou z Varnsdorfu, který v uplynulém ročníku z druhé ligy sestoupil.

„Každý má ambice. Pochopitelně bych si rád zachytal i první ligu. Ale vždy jdu krok za krokem. Teď jsem v Prostějově, budu se snažit, aby to ode mě bylo co nejlepší. Pak se uvidí,“ uvedl Vaňák. „Druhá liga je jedna z nejtěžších soutěží. Možná i v evropském měřítku. Když si člověk spočítá, že na záchranu potřebuje tým získat víc než bod na zápas, je to šílené. Díky tomu je soutěž zajímavá,“ cítí brankářský novic.

Na opačný konec hřiště přišel z Dukly 19letý útočník Filip Mikeš. Formu jeho působení kluby neupřesnily. Talentovaný fotbalista loni nastupoval za třetiligový B-tým Pražanů, ve 25 zápasech ČFL nastřílel jedenáct branek. Naváže na příběh předchůdce Jedličky?

Útočník Filip Mikeš Brankář Martin Vaňák.

Ještě bez Mikeše v sestavě zvládli Prostějovští v sobotu přátelský zápas s ligistou. Po čtvrteční prohře 0:3 s Karvinou si vyšlápli na Slovácko, které zdolali jasně 4:1.

Kromě výhry těší kouče Webera i obnovení smlouvy se zkušeným středopolařem Jakubem Habustou, který po vleklém zranění kotníku podepsal nový kontrakt. „Prostějov pro mě byla první volba,“ řekl Habusta klubovému webu.

Za „eskáčko“ odehrál 45 druholigových zápasů, v nichž dal šest branek, a tak je jeho obnovení kontraktu vítaným impulzem pro měnící se kádr.

„Hodně kluků skončilo, takže je třeba posty doplnit. Nějaká základní osa zůstala, přišlo několik mladých kluků, kteří jsou šikovní. Takové okysličení nemusí být na škodu,“ míní Habusta.

Sezona začíná Prostějovu již 19. července venkovním zápasem s Táborskem a Hanáci chtějí konečně cílit na vrchní polovinu tabulky. Poslední tři sezony se až do posledních kol strachovali o udržení druholigové příslušnosti, což chtějí s novým stadionem v zádech změnit.

Prostějovský fotbalista Jakub Habusta

„Pauza fakt příliš dlouhá nebyla. Když po sezoně chcete jen na dovolenou a navštívit rodinu, musíte se hodně otáčet. Prakticky až do posledního kola se hrálo o hodně, psychický tlak byl velký a prostor na regeneraci a odpočinek tomu úplně neodpovídá. Stálo by za to uvažovat o pozdějším startu, třeba s nějakým vloženým středečním kolem,“ přemítá Habusta.