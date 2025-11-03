„Představenstvo fotbalového klubu 1. SK Prostějov a dosavadní trenér A-týmu Jozef Weber po analýze dosavadních patnácti kol podzimní části druholigové sezony došli ke vzájemné dohodě o ukončení spolupráce. Představenstvo zároveň Jozefu Weberovi poděkovalo za jeho práci pro klub,“ stojí v prohlášení hanáckého celku.
V nadcházejícím sobotním utkání v Chrudimi, které je předehrávkou jarní části sezony, tým povede sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek. Během zimní přestávky pak klub bude hledat nového hlavního kouče.
Balcárek teď musí v souboji s tabulkovým soupeřem probudit trápící se útočníky. Proti Chrudimi už Prostějov bude hrát takřka záchranářský souboj. Střeleckou impotenci Moravané neprotrhli ani v posledním domácím utkání s Příbramí (0:0), třebaže hráli takřka hodinu proti deseti.
„Bodů jsme chtěli mít víc. Kolem dvaceti a po desátém kole to vypadalo, že na ně dosáhneme. Ale přišel útlum, který se projevil i proti Příbrami. Chybí nám lehkost. Převahu jsme měli, ale v zakončení nám to prostě nejde,“ uznával Weber potíže po pátečním zápase.
V pondělí byl odvolán.
V první lize si rodák ze slovenské Bytče odkroutil deset sezon a 205 zápasů, působil v Bohemians, Mladé Boleslavi, Karviné, Českých Budějovicích a Hradci Králové, odkud byl v sezoně 2023/24 odvolán po osmi zápasech. Do Prostějova přišel letos na přelomu roku poté, když tehdejší kouč Radim Kučera vyslyšel vábení slovenského Ružomberoku.