Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Hanáci věděli, že když v posledním kole na domácím hřišti vyhrají, zachrání se. Úvod se jim ale nepovedl a brzo prohrávali. Po 25 minutách se však obraz hry začal měnit, což vyústilo v obrat ve druhé půli. Hráčům se nedala upřít bojovnost a mnohdy až přehnané emoce, jako když si Hais vysloužil za oslavu obranného zákroku žlutou kartu.
Zápas mezi Prostějovem a Táborskem v sobotu odpoledne po všech směrech bavil. Hostující celek, který přijel jako již jistý účastník baráže o první ligu, šel do vedení, ale po přestávce nejprve vyrovnal host z olomoucké Sigmy Denis Kramář, veledůležitý obrat na konečných 2:1 pak dokonal 20letý Vojtěch Hranoš, jenž na Hané hostuje ze Sparty.
Na obě branky přihrál 34letý kapitán Jan Koudelka, který se v posledních týdnech potýkal se zdravotními problémy. „Všechno jsme směřovali k zápasům. Víme, jak s Koudym pracovat, aby byl o víkendu připravený. Je pro mužstvo důležitý svou hrou na míči a zahráváním standardních situací,“ ví Balcárek.
„Netrénoval jsem čtrnáct dní, poprvé až v pátek. Tento týden jsem víc nacestoval po doktorech, než stál na hřišti, ale pomohlo mi to k tomu, abych dnes mohl hrát. Z dlouhodobého hlediska to budu muset řešit, protože jsem od šedesáté minuty cítil, že to není ono,“ prozradil Koudelka.
Prostějovským před posledním zápase patřila nesestupová, čtrnáctá pozice. Ale s náskokem jednoho bodu se příliš na výsledky ostatních týmů nemohli spoléhat. Sestupující Jihlava totiž ve svém utkání od první minuty vedla, navíc má s Prostějovem lepší vzájemnou bilanci, stejně jako poslední Sparta B, jež podlehla rezervě Baníku.
Brzy tak bylo zřejmé, že Hanáci budou muset vyhrát, aby se v soutěži zachránili. „Nedívali jsme se na nikoho kolem sebe, chtěli jsme to zvládnout sami,“ řekl Balcárek.
Cestu na stadion si našlo 930 diváků, kteří poslední duel sezony sledovali zadarmo. Především po vyrovnání ve druhé půli, kdy z nich viditelně spadl tlak, byli slyšet. „Podporu diváků jsme vnímali, jsem za to rád. Nabádal jsem hráče, aby vtáhli fanoušky už od začátku, což se nám moc nepovedlo, ale vím, jak je to v takové situaci složité,“ prohodil Balcárek.
Co bude s Prostějovem nyní? Čeká se obměna
Prostějov v sezoně dvakrát vyměnil trenéra. Práci koučů Webera a Podoláka v závěru sezony dovedl k úspěšné záchraně sportovní ředitel Jiří Balcárek. „Přál bych si, abychom trenéry měnit nemuseli. Je to vina hráčů a taky moje, protože jsem sportovní ředitel a mám za výsledky odpovědnost,“ přiznal dočasný kouč.
„Se sezonou nesmíme být spokojení, to bychom lhali sami sobě do kapsy. Musíme si vyhodnotit celou sezonu. Den dva si dáme volno a zase se vrhneme do práce. Za tři týdny začíná příprava,“ vyhlíží Balcárek.
Trenérova slova potvrdil také kapitán Koudelka: „Jsem rád, že jsme se zachránili, ale musíme si říct, že takhle to dál nejde. Neříkám, že celá sezona byla špatná, ale některé zápasy se nám nepovedly.“
Budoucí podoba prostějovské soupisky je ale poměrně nejistá. Oba sobotní střelci jsou mladí hráči, kteří na Hané hostují. V Prostějově je momentálně na hostování hned 11 hráčů, dalším v červnu končí smlouvy. I přes záchranu v lize se dá očekávat výraznější obměna kádru.
„Druhá liga se vyrovnává, je potřeba se v létě dobře nachystat. Tým není špatný, máme spoustu mladých hráčů a boj o záchranu zvládali dobře. Je potřeba aby mladí hráli. Sice jsou tady na hostování, ale asi se to jinak dělat nedá, když nemáme dorost v první lize. Nechci, aby to vyznělo zle, ale kvalita druhé dorostenecké ligy je jiná. Na Moravě hraje hodně kluků za béčko Sigmy, Baníku nebo za Kroměříž. Je to těžké,“ uvažoval Koudelka.
Bude součástí budoucího kádru Prostějova i on sám? „V červnu mi končí smlouva, takže si od fotbalu chci dát chvíli pauzu, potom si sedneme a uvidíme, co bude dál. Ale v Prostějově jsem dlouho, takže nemám v plánu někam utíkat. Tady je můj druhý domov,“ líčil.