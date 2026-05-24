Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Lukáš Jakubíček
  9:07
Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti, druhá část padla k zemi vyčerpáním. „Kluci našli sílu, někteří dohrávali na pokraji zranění. Hlavním cílem bylo zachránit druhou ligu, to se nám podařilo,“ radoval se v sobotu sportovní ředitel a dočasný hlavní trenér Prostějova Jiří Balcárek.
Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a sportovní ředitel Jiří Balcárek. Do kabiny přišel i primátor města František Jura (v bílém), bývalý předseda klubu. | foto: 1. SK Prostějov

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.
Prostějovský Zapletal vykopává míč z brankové čáry v utkání s Příbramí.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.
10 fotografií

Hanáci věděli, že když v posledním kole na domácím hřišti vyhrají, zachrání se. Úvod se jim ale nepovedl a brzo prohrávali. Po 25 minutách se však obraz hry začal měnit, což vyústilo v obrat ve druhé půli. Hráčům se nedala upřít bojovnost a mnohdy až přehnané emoce, jako když si Hais vysloužil za oslavu obranného zákroku žlutou kartu.

Zápas mezi Prostějovem a Táborskem v sobotu odpoledne po všech směrech bavil. Hostující celek, který přijel jako již jistý účastník baráže o první ligu, šel do vedení, ale po přestávce nejprve vyrovnal host z olomoucké Sigmy Denis Kramář, veledůležitý obrat na konečných 2:1 pak dokonal 20letý Vojtěch Hranoš, jenž na Hané hostuje ze Sparty.

Na obě branky přihrál 34letý kapitán Jan Koudelka, který se v posledních týdnech potýkal se zdravotními problémy. „Všechno jsme směřovali k zápasům. Víme, jak s Koudym pracovat, aby byl o víkendu připravený. Je pro mužstvo důležitý svou hrou na míči a zahráváním standardních situací,“ ví Balcárek.

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

„Netrénoval jsem čtrnáct dní, poprvé až v pátek. Tento týden jsem víc nacestoval po doktorech, než stál na hřišti, ale pomohlo mi to k tomu, abych dnes mohl hrát. Z dlouhodobého hlediska to budu muset řešit, protože jsem od šedesáté minuty cítil, že to není ono,“ prozradil Koudelka.

Prostějovským před posledním zápase patřila nesestupová, čtrnáctá pozice. Ale s náskokem jednoho bodu se příliš na výsledky ostatních týmů nemohli spoléhat. Sestupující Jihlava totiž ve svém utkání od první minuty vedla, navíc má s Prostějovem lepší vzájemnou bilanci, stejně jako poslední Sparta B, jež podlehla rezervě Baníku.

Brzy tak bylo zřejmé, že Hanáci budou muset vyhrát, aby se v soutěži zachránili. „Nedívali jsme se na nikoho kolem sebe, chtěli jsme to zvládnout sami,“ řekl Balcárek.

Cestu na stadion si našlo 930 diváků, kteří poslední duel sezony sledovali zadarmo. Především po vyrovnání ve druhé půli, kdy z nich viditelně spadl tlak, byli slyšet. „Podporu diváků jsme vnímali, jsem za to rád. Nabádal jsem hráče, aby vtáhli fanoušky už od začátku, což se nám moc nepovedlo, ale vím, jak je to v takové situaci složité,“ prohodil Balcárek.

Co bude s Prostějovem nyní? Čeká se obměna

Prostějov v sezoně dvakrát vyměnil trenéra. Práci koučů Webera a Podoláka v závěru sezony dovedl k úspěšné záchraně sportovní ředitel Jiří Balcárek. „Přál bych si, abychom trenéry měnit nemuseli. Je to vina hráčů a taky moje, protože jsem sportovní ředitel a mám za výsledky odpovědnost,“ přiznal dočasný kouč.

Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.

„Se sezonou nesmíme být spokojení, to bychom lhali sami sobě do kapsy. Musíme si vyhodnotit celou sezonu. Den dva si dáme volno a zase se vrhneme do práce. Za tři týdny začíná příprava,“ vyhlíží Balcárek.

Trenérova slova potvrdil také kapitán Koudelka: „Jsem rád, že jsme se zachránili, ale musíme si říct, že takhle to dál nejde. Neříkám, že celá sezona byla špatná, ale některé zápasy se nám nepovedly.“

Budoucí podoba prostějovské soupisky je ale poměrně nejistá. Oba sobotní střelci jsou mladí hráči, kteří na Hané hostují. V Prostějově je momentálně na hostování hned 11 hráčů, dalším v červnu končí smlouvy. I přes záchranu v lize se dá očekávat výraznější obměna kádru.

„Druhá liga se vyrovnává, je potřeba se v létě dobře nachystat. Tým není špatný, máme spoustu mladých hráčů a boj o záchranu zvládali dobře. Je potřeba aby mladí hráli. Sice jsou tady na hostování, ale asi se to jinak dělat nedá, když nemáme dorost v první lize. Nechci, aby to vyznělo zle, ale kvalita druhé dorostenecké ligy je jiná. Na Moravě hraje hodně kluků za béčko Sigmy, Baníku nebo za Kroměříž. Je to těžké,“ uvažoval Koudelka.

Bude součástí budoucího kádru Prostějova i on sám? „V červnu mi končí smlouva, takže si od fotbalu chci dát chvíli pauzu, potom si sedneme a uvidíme, co bude dál. Ale v Prostějově jsem dlouho, takže nemám v plánu někam utíkat. Tady je můj druhý domov,“ líčil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Dukla B vs. DomažliceFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Dukla B vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:15
  • 3.54
  • 4.11
  • 1.55
Bohemians B vs. HostouňFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Bohemians B vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:15
  • 1.95
  • 2.81
  • 3.42
Pardubice B vs. Velké HamryFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Pardubice B vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:15
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Karviná B vs. Olomouc BFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Karviná B vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:15
  • 2.50
  • 3.71
  • 2.01
Slovácko B vs. Polanka n/OFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Slovácko B vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:15
  • 1.50
  • 3.87
  • 4.21
Plzeň B vs. Admira PrahaFotbal - 29. kolo - 24. 5. 2026:Plzeň B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
24. 5. 10:30
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.