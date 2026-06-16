Třetí trenér za rok. Když se nedaří, co chcete dělat? ptá se prostějovský primátor

Po konci loňské sezony měli Prostějované na sestup náskok pět bodů, v sezoně 2023/24 dva body a v ročníku 2022/23 čtyři body. Letos? Od sestupové patnácté příčky je dělil jeden bod, a to navíc museli v posledním kole vybojovat výhru proti druhému Táborsku.
Kvůli administrativnímu sestupu Chrudimi a Českých Budějovic sice nakonec patnáctá Jihlava v druhé lize zůstává, ale v Prostějově dobře ví, že takhle nejde přežívat donekonečna. „Trápíme se. Už to nechci zažívat,“ řekl iDNES.cz primátor Prostějova František Jura (ANO), bývalý předseda klubu a stále člen klubového představenstva.
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Ke klidnější sezoně má dopomoci nový trenér, jehož příchod Prostějov oznámil na začátku týdne. Stává se jim Bohuslav Pilný. Dnes 53letý kouč má na kontě coby hráč jeden ligový titul v dresu Liberce ze sezony 2001/2002, v nejvyšší lize odehrál téměř 200 zápasů.
Jako trenér zažil ligové angažmá v Hradci Králové, kde byl v roce 2017 po pěti porážkách v řadě odvolán. Ve druhé lize vedl třeba Viktorii Žižkov, Příbram, Sokolov, Duklu a naposledy Vlašim, kde skončil v prosinci.
„Hlavní úkol byl pro nás vybrat dobrý realizační tým. Neříkám, že všichni předtím byli špatní, ale priorita byl dobrý realizák a dobrý kádr,“ shrnul Jura.
Pilný bude v Prostějově už třetím trenérem za uplynulý rok. V zimě byl po roce odvolán trenér Weber, jeho nástupce Podolák nevydržel u týmu ani půl roku. Tým proto v závěrečných kolech ligy trénoval sportovní manažer Jiří Balcárek.
„Čtvrtým rokem se zachraňujeme, to není dobře. Bohužel není to jednoduché, když jste pořád pod tlakem. Když po podzimu nemáte body, tak co? Vyměníte hráče, vyměníte trenéry. Ale nemůžete být úspěšní, jestliže každý půlrok měníte sedm hráčů a trenéra. My to víme, jsme ponaučení, ale když nejsou výsledky, co můžete udělat jiného?“ zamýšlel se Jura.
„Přál bych si, abychom trenéry měnit nemuseli. Je to vina hráčů a taky moje, protože jsem sportovní ředitel a mám za výsledky odpovědnost,“ přiznal zase Balcárek.
Stěžejní hráč by měl pokračovat
Žádné změny v hráčském kádru ještě Prostějované neoznámili, dá se ovšem čekat velká obměna, v klubu totiž bylo na hostování hned jedenáct hráčů, dalším v červnu skončily smlouvy. Dobrou zprávou pro fanoušky Prostějova je, že by měl v klubu pokračovat oddaný kapitán Jan Koudelka.
Čtyřiatřicetiletý středopolař patřil v uplynulé sezoně ke klíčovým hráčům moravského celku, za 29 zápasů stihl sedm gólů a stal se tak nejlepším střelcem týmu.
Také on byl jedním z hráčů, kterým končil kontrakt. „Vždy to uteče hrozně rychle, takže to vypadá, že každou chvíli řeším novou smlouvu. Teď jsem se ale s klubem bavil a jsme předběžně domluvení na pokračování,“ přiznal Koudelka pro iDNES.cz.
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„Je potřeba se v létě dobře nachystat. Tým není špatný, máme spoustu mladých hráčů a boj o záchranu zvládali dobře. Je potřeba, aby mladí hráli. Sice jsou tady na hostování, ale asi se to jinak dělat nedá, když nemáme dorost v první lize. Nechci, aby to vyznělo zle, ale kvalita druhé dorostenecké ligy je jiná. Na Moravě hraje hodně kluků za béčko Sigmy, Baníku nebo za Kroměříž. Je to těžké,“ cítí kapitán.