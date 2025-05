Místo pohody strach ze sestupu. Vyžíráme si to, cítí prostějovský kouč

„I v tomto utkání pokračovalo naše trápení v koncovce, byť jsme si tentokrát už šance vypracovali. Bohužel jsme dostali dvě branky, přestože nám dosud defenziva fungovala. Ale při první brance jsem měl dojem, že chyba přišla už ve středu pole,“ posteskl si po nepříjemné porážce prostějovský trenér Jozef Weber.

Proti Spartě, kterou před zápasem od sestupové příčky dělil pouze bod, nezačali domácí špatně, přesto již v 7. minutě inkasovali. Přihrávka Hrušky do pokutového území se odrazila od prostějovského kapitána Ševčíka k Rusovi, který poslal hosty do vedení. Pak sice vyrovnal Koudelka, když vrátil do sítě Harušťákovu ránu do břevna, po půl hodině ale zase Sparta vedla. Uhrinčaťův pas na první tyči poslal správným směrem Penxa.

„Na první inkasovaný gól jsme správně reagovali, ve chvíli, kdy už to vypadalo, že zápas otočíme, přišla druhá branka. Ta nás hodně utlumila,“ přiblížil první poločas Weber.

Ve druhém poločase sice hosté často drželi míč, šance si ale vypracovali výhradně hráči Prostějova. Jedlička trefil tyčku, deset minut před koncem Hrdlička nepropálil obránce stojícího na brankové čáře. V nastavení se po centru do vápna dostal k zakončení Budínský, proti jeho ráně vytáhl zákrok zápasu brankář Heerkens.

„Pěkně si to v poslední době vyžíráme. Šancí jsme měli dost,“ kroutil hlavou trenér Prostějova, jehož tým se porážkou přiblížil k pásmu sestupu.

„Náskok stále máme, ale není zdaleka tak luxusní, jak tomu bylo před několika týdny. Když se podíváme zpětně, tak jsme promarnili domácí zápas s Opavou, o Varnsdorfu ani nechci mluvit. Teď přišla další ztráta proti Spartě. Dostali jsme se do situace, ve které jsme nechtěli být. Potřebujeme se dát dohromady a poslední zápasy zvládnout,“ burcuje své hráče kouč.

Po dvou letech záchranářských starostí si Prostějované po zimě malovali klidnější závěr sezony. „Hrát pořád o záchranu je na hlavu. Pochopitelně chci, abychom si teď jako Prostějov ulehčili život, nehráli o záchranu a dali si klidnější sezonu,“ přál si v listopadovém rozhovoru pro iDNES.cz kapitán Prostějova Jan Koudelka.

O reparát se svými kolegy pokusí už ve středu na hřišti druhé Chrudimi (17.30). Po zápase se Východočechy budou zbývat Prostějovu ještě tři kola.