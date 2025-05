„Byl to těžký půl rok,“ odfoukl si po posledním utkání trenér Jozef Weber, který po podzimu nahradil Radima Kučeru. „V zimě se doplňoval kádr, chvíli to trvalo, než si všechno sedlo. Měli jsme řadu zdravotních problémů, navíc nás postihla věc, kterou už snad nikdy nezažijeme,“ připomenul tragické úmrtí Brazilce Leandra Limy prostějovský kouč, jehož tým pravidelně balancoval mezi horní a spodní polovinou tabulky.

Čtyři kola před koncem měl Prostějov jen čtyřbodový odstup od sestupové pozice, vzápětí po nečekané výhře v Chrudimi se dostal mezi kandidáty na postup do baráže. A před posledním zápasem, v němž doma prohráli 0:2 s Vyškovem, měli šanci skončit pátí, pokud by vyhráli.

„Každý rok se říká, jak je soutěž vyrovnaná. Tentokrát to bylo extrémní. Každý mohl porazit každého, s výjimkou Zlína,“ poznamenal Weber. Platilo to také pro jeho tým, který porazil Chrudim, účastníka baráže. A o dvě kola dříve prohrál se sestupujícím Varnsdorfem.

Během celé sezony Hanáci nastříleli pouze jedenatřicet branek, horší bilanci měla pouze Opava. I sestupující Varnsdorf má o osm gólů víc. Právě ve hře dopředu potřebuje tým zabrat, v pauze tak opět dojde ke změnám v kabině.

Novou smlouvu z ofenzivních hráčů nedostane Robert Bartolomeu, z hostování se vrací do Českých Budějovic Jakub Matoušek. Hostování navíc skončilo také brankáři Alexandru Urbanovi, zpět do Karviné se vrací i obránce Kauan Carneiro.

„Uvidíme, jak budou probíhat jednání o posilách. Ovšem třeba u Carneira nevěřím, že se k nám vrátí. Na stole má i nabídky z ciziny,“ prozradil kouč Prostějova. „Obrana není ten největší problém. Ale útok je třeba výrazně doplnit, tam nám chyběla kvalita. Pokud jsme se neprosadili po standardkách, byl problém. V létě nás čeká hodně práce,“ uvědomoval si Weber.

K ose tvořené podhroty Janem Koudelkou a Lukášem Budínským chce místo Jakuba Matouška přivést alespoň tři mladé a dravé hráče. „Honza s Lukášem mi ukázali, že spolu dovedou hrát. Potřebujeme dostat nějaký drajv, protože v defenzivě problémy prostě nevidíme,“ shrnul Weber.

Ten pro svůj tým také chystá rozšíření spolupráce s prvoligovými mužstvy. Prostějov by rád navázal na povedené hráče, jež dodal do elitních klubů české nejvyšší soutěže.

„A co bylo před rokem nemyslitelné, tedy že přetáhneme ze Sigmy někoho k nám, teď bude možné. Dohoda na spolupráci existuje také se Spartou. Hráčům z těchto klubů můžeme pomoci. Uvidí před sebou cestu Vasila Kušeje nebo Davida Juráska… Možná ti kluci se takhle dostávají do světa častěji než z rezervních týmů. Mohou růst vedle Šindeláře, Budínského a dalších zkušených,“ lákal kouč po posledním zápase sezony.

Vyškov, jenž půjde do baráže o první ligu, nenabídnul Prostějovu větší šanci a v hanáckém derby vyhrál 2:0. „Spokojenost není. Utkání charakterizovalo souhrn všech jarních problémů Prostějova. Má to různé příčiny, ale ty základní musíme hledat u sebe. V útoku nám dohrávali zápas obránci, to je pro mě a sportovní vedení velký úkol pro léto, zůstal nám jeden klasický útočník,“ pojmenoval Weber.