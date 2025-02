Chcete do Ligy? Pojďte k nám. Prostějov vyrábí talenty a plní klubovou kasu

Hbité křídlo Kušej strávil na Hané dvě sezony, načež se odrazil k angažmá v Mladé Boleslavi, odkud v zimě přestoupil do pražské Slavie.

Krajní obránce Jurásek byl v Prostějově pouze rok, následovala ovšem stejná trasa Boleslav, Slavie a pak už velký přestup do Benfiky Lisabon. Dnes Jurásek sbírá starty v německé bundeslize v dresu Hoffenheimu.

A Spáčil? Šikovný stoper ještě před dvěma roky kopal olomoucký krajský přebor. Od léta bude oblékat dres Plzně, kam přestoupí z Hradce, který si rozvážného blonďáka vytáhl zase z Prostějova.

Spáčilův transfer stejně jako v případě Kušeje a Juráska přinese peníze i do prostějovské kasy, a to díky domluveným procentům z budoucího prodeje při přestupu z Prostějova pod Bílou věž. Prostějované by si podle informací iDNES.cz měli polepšit minimálně o pět milionů korun.

„Ale není to tak, jak si každý myslí, že teď Spáčil přestoupil, tak jsme si jednorázově polepšili. Peníze k nám teprve budou postupně putovat, splátky jsou rozloženy, ale tak to ve fotbalovém byznyse standardně funguje,“ řekl sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek.

„Můžeme být hrdí, že našima rukama prošli hráči, o které je obrovský zájem nejen v naší lize, ale i v Evropě. Svědčí to o dobré práci našeho managementu,“ prohlásil již před časem člen představenstva a současný primátor města František Jura.

„Kluci tady u nás nastartovali nebo restartovali svoje kariéry. Třeba u Davida Juráska se kariéra neuvěřitelně zlomila během roku a půl a najednou o něj stály přední evropské kluby,“ dodal Jura. „My na tuto vizitku chceme stále navazovat, ačkoliv předchozí přestupy byly prací minulého managementu,“ podotkl skromně Balcárek.

Na řadě je odchovanec Plzně

Prostějov tak může další slibné talenty lákat na to, že v klubu mohou udělat zajímavý progres, který je vyšvihne nejen mezi českou elitu.

Kdo je další v zástupu prostějovských talentů?

Zajímavě vypadá jedenadvacetiletý útočník Tomáš Jedlička, který do druholigového Prostějova natrvalo přestoupil z Plzně před začátkem aktuální sezony. Před štací na Hané kopal třetí ligu v Domažlicích, kde se ve 29 zápasech trefil hned třináctkrát. Za první půlrok v dresu „eskáčka“ skóroval plzeňský odchovanec v lize čtyřikrát.

Tomáš Jedlička, odchovanec Plzně, se stal posilou druholigového Prostějova.

„Tomáše znám od mládežnických kategorií. Je to náběhový hráč, který má výbornou kondici a čich na góly. V minulé sezoně to potvrdil v Domažlicích. Má velký potenciál, věříme, že se v Prostějově bude nadále rozvíjet a za čas se posune ještě výše,“ řekl na adresu útočníka dnes už bývalý prostějovský trenér Radim Kučera, který Jedličku přiváděl.

A přidal se i sportovní ředitel Balcárek: „Například Tomáš Jedlička, je další hráč, který má velkou budoucnost. Zajímavě vypadá i obránce Radek Lehovec, kterého jsme přivedli z Bohemians. A v zimě jej oťukával i jeden prvoligový klub.“

Perspektivně se jeví i dvacetiletý brazilský bek Kaká, ten však v Prostějově pouze hostuje z Karviné.

„My hledáme právě takové mladé kluky, řekl bych méně známé, kteří na sobě chtějí pracovat a posouvat se dál. Kluci, kteří k nám míří, vědí, že se od nás mohou posunout. A nejde jenom o Kušeje, Juráska a Spáčila. Šel přes nás třeba i Jarda Harušťák,“ připomněl Balcárek loňský progres dnešního obránce prvoligových Teplic.

Sportovního ředitele aktuálně těší i fakt, že přes zimní přestupové okno zůstala osa prostějovského týmu bez větších změn. Do Vyškova odešel útočník Filip Žák, Prostějov naopak posílil na postu brankáře, když dovedl exligového brankáře Petra Mikulce, přišel i ofenzivní záložník Lukáš Budínský, jenž má odkopáno přes 230 zápasů v české nejvyšší soutěži.