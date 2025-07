Že ničí trh? Směšné. Pro fotbal jsou závody Zbrojovky a Artisu dobře, cítí Prostějov

Trvalé přestupy

Martin Vaňák (25 let, brankář, Varnsdorf)

Filip Mikeš (19 let, útočník, Dukla Praha)

Petr Mirvald (22 let, obránce, Zlínsko)

Marek Jaroň (23 let, záložník, Baník Ostrava)

Papé Cissé (24 let, útočník, Sparta Praha)

Imrana (19 let, útočník, Nigérie)

Hostování

Daniel Hais (22 let, útočník, Hr. Králové)

Vojtěch Hranoš (19 let, záložník, Sparta Praha)

Daniil Holovatskyi (22 let, obránce, Hr. Kárlové)

Hostování s opcí

Tibor Jáger (21 let, útočník, Hodonín)