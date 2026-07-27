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ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav. Poslední duel kola, premiéra pro nováčka

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Sledujeme online   17:30

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou. | foto: SK Artis Brno / zonerama

Fotbalisté Artisu Brno se premiérově představují v nejvyšší soutěži. V pondělní dohrávce čelí doma favoritovi z Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Bude z toho další překvapení?

Na brněnském stadionu se totiž už v prvním ligovém kole jedno velké odehrálo. Zbrojovka v sobotu senzačně porazila Spartu Praha 3:1 a pro druhé největší město republiky to byl velký den.

V nejvyšší soutěži jsou dva brněnské kluby po 90 letech. Artis se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. V minulé sezoně obsadil o soutěž níž třetí místo a následně neuspěl v baráži o postup proti Slovácku.

Mladá Boleslav vyhrála v úvodním kole jen v jediném z posledních šesti ročníků a bilanci se nyní pokusí vylepšit. V minulé sezoně navíc skončila dost za očekáváním. Středočeši se umístili až na 13. místě, příčku nad barážovou pozicí, byť s desetibodovým náskokem.

Chance Liga 2026/2027
27. 7. 2026 18:00
Artis Brno : Ml. Boleslav
()
Sestavy:
T. Stoppen - A. Alégué, Q. Adediran, A. Carlén, N. Glossoa, E. Ndiaye - D. Plechatý, D. Preisler, M. Pospíšil, D. Šimek - I. Sylla
Sestavy:
J. Floder - O. Karafiát, M. Králik, F. Matoušek - M. Hybš, R. Macek, D. Kozel, S. John - D. Langhamer, J. Kolařík, J. Klíma
Náhradníci:
V. Vukadinovič, J. Fulnek, J. Borek, A. Petrák, Š. Harazim, M. Jeřábek, R. Kašík, S. Komljenovic, D. Samek
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, J. Harušťák, J. Zíka, M. Zachoval, J. Buryán, D. Donát, M. Šubert
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 3.59
  • 3.62
  • 2.04
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 2.93
  • 3.25
  • 2.29
Kuopio vs. SabahFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Kuopio vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
28. 7. 17:00
  • 3.16
  • 3.57
  • 2.23
Lincoln vs. MjällbyFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Lincoln vs. Mjällby //www.idnes.cz/sport
28. 7. 18:00
  • 6.03
  • 4.53
  • 1.52
Apollon Limassol vs. Dila GoriFotbal - - 28. 7. 2026:Apollon Limassol vs. Dila Gori //www.idnes.cz/sport
28. 7. 19:00
  • 1.34
  • 5.01
  • 8.33
Riga FC vs. VardarFotbal - - 28. 7. 2026:Riga FC vs. Vardar //www.idnes.cz/sport
28. 7. 19:00
  • 1.34
  • 5.16
  • 8.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav. Poslední duel kola, premiéra pro nováčka

Sledujeme online
Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno se premiérově představují v nejvyšší soutěži. V pondělní dohrávce čelí doma favoritovi z Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

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