ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav. Poslední duel kola, premiéra pro nováčka

Bude z toho další překvapení?
Na brněnském stadionu se totiž už v prvním ligovém kole jedno velké odehrálo. Zbrojovka v sobotu senzačně porazila Spartu Praha 3:1 a pro druhé největší město republiky to byl velký den.
V nejvyšší soutěži jsou dva brněnské kluby po 90 letech. Artis se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. V minulé sezoně obsadil o soutěž níž třetí místo a následně neuspěl v baráži o postup proti Slovácku.
Mladá Boleslav vyhrála v úvodním kole jen v jediném z posledních šesti ročníků a bilanci se nyní pokusí vylepšit. V minulé sezoně navíc skončila dost za očekáváním. Středočeši se umístili až na 13. místě, příčku nad barážovou pozicí, byť s desetibodovým náskokem.
T. Stoppen - A. Alégué, Q. Adediran, A. Carlén, N. Glossoa, E. Ndiaye - D. Plechatý, D. Preisler, M. Pospíšil, D. Šimek - I. Sylla
J. Floder - O. Karafiát, M. Králik, F. Matoušek - M. Hybš, R. Macek, D. Kozel, S. John - D. Langhamer, J. Kolařík, J. Klíma
V. Vukadinovič, J. Fulnek, J. Borek, A. Petrák, Š. Harazim, M. Jeřábek, R. Kašík, S. Komljenovic, D. Samek
V. Vorel, N. Penner, J. Harušťák, J. Zíka, M. Zachoval, J. Buryán, D. Donát, M. Šubert