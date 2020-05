1:0? Takové výhry utuží tým, míní pardubický obránce Čelůstka

„Po té velké pauze to byl strašně těžký zápas, těch přípravných před ním moc nebylo,“ podotkl 28letý bek, který ve 23. minutě jistil skluzem gólovou akci Hlavatého. „Vstoupili jsme do něj tak, jak jsme chtěli. Soupeře jsme moc nepouštěli ke hře, byli jsme všude včas a sbírali odražené míče. První obrovskou šanci jsme nedali (měl ji rovněž Hlavatý), ale pak jsme byli odměněni za to, co jsme předváděli,“ mínil Čelůstka.



Hanáci šli po přestávce do sebe. Obrovskou šanci neproměnil střídající veterán Kroupa, když mířil těsně vedle levé tyče.

„Až na tu jednu velkou příležitost Prostějova jsme to myslím zvládli dobře. Bylo tam pár ztrát v předfinální fázi, ale to se dalo čekat,“ uvedl Čelůstka.

Zároveň připustil, že poradit si s nabuzeným Kroupou, který zkoušel štěstí i z dálky, nebylo právě snadné. „Je hodně vysoký a souboje s ním jsou náročné. Ale máme tři body. Jestli to je 1:0, nebo 4:0... Tyhle výsledky tým ještě víc utužují, dodají sílu, sebevědomí,“ pochvaloval si Čelůstka.

Pomohli k nim i pardubičtí kotelníci, kteří domácí mančaft po celý zápas neúnavně povzbuzovali.



„Atmosféra super, byla skvělá,“ ocenil zadák. „Jsem strašně rád, že mohla dorazit aspoň část našeho kotle, byli fantastičtí jako vždycky. Kdyby tu ti diváci nebyli, bylo by to hodně smutné,“ poznamenal Čelůstka. Ten se po středečním volnu se spoluhráči ve čtvrtek opět vrhne naplno do tréninku. Další střetnutí pak pardubické hráče čeká v neděli od 17 hodin, kdy opět na svém stadionu Pod Vinicí změří síly s aktuálně sedmým Ústím nad Labem.