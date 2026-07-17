17. července 2026
Kvíz: Co jste si zapamatovali z probíhajícího MS? Otestujte své znalosti
Fotbalové mistrovství světa se pomalu chýlí ke konci, zbývají pouhé dva zápasy – souboj o třetí místo a pak velkolepé finále. Jak pečlivě jste šampionát sledovali? Co si z něj pamatujete? Otestuje své znalosti v následujícím kvízu.
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