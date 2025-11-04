Kvíz:

Arsenal zase v Česku. Pamatujete si zápasy proti tuzemským týmům?

4. listopadu 2025

S českým mužstvem se potká pojedenácté. Anglický velkoklub Arsenal se v Lize mistrů v úterý představí v Edenu proti Slavii, kterou vyzve popáté. Kromě ní v minulosti narazil šestkrát na Spartu. Jak dobře si pamatujete utkání Arsenalu s tuzemskými celky?

Otázka 1/13

V současném kádru Arsenalu zůstal jeden hráč, který se trefil při poslední návštěvě v Edenu v roce 2021. Víte, kdo je oním střelcem?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Cestování

Exotika za hubičku. Destinace pro úspornou dovolenou, kde peníze nemizejí

Sezona klasických dovolených s létem skončila, ale teď ji střídá sezona cenově...

Praha

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

Revue

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Bydlení

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá...

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.