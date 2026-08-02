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Kvíz: Vyznáte se v platbách, převodech a směně peněz? Ověřte své znalosti

2. srpna 2026

Léto je obdobím cestování, výletů a objevování nových míst – ať už vyrážíme po Česku, nebo do zahraničí. S cestováním jsou neodmyslitelně spojené také platby. Ne vždy ale máme u sebe hotovost nebo možnost zaplatit kartou, a právě v takových situacích může přijít vhod okamžitá platba, díky které mohou peníze dorazit na účet příjemce během několika sekund, a to kdykoli během dne.

Před cestou do zahraničí možná využijeme služeb směnáren a při platbě kartou v cizině se můžeme setkat s nabídkou takzvané dynamické směny měn (DCC). Víte, jak tyto služby fungují, na co si dát pozor a jak se rozhodnout, aby vaše platby byly co nejvýhodnější? Ověřte si své znalosti v našem letním kvízu, který jsme připravili s odborníky České národní banky.

Otázka 1/15

Co je okamžitá platba?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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