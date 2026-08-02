Kvíz: Vyznáte se v platbách, převodech a směně peněz? Ověřte své znalosti
Léto je obdobím cestování, výletů a objevování nových míst – ať už vyrážíme po Česku, nebo do zahraničí. S cestováním jsou neodmyslitelně spojené také platby. Ne vždy ale máme u sebe hotovost nebo možnost zaplatit kartou, a právě v takových situacích může přijít vhod okamžitá platba, díky které mohou peníze dorazit na účet příjemce během několika sekund, a to kdykoli během dne.
Před cestou do zahraničí možná využijeme služeb směnáren a při platbě kartou v cizině se můžeme setkat s nabídkou takzvané dynamické směny měn (DCC). Víte, jak tyto služby fungují, na co si dát pozor a jak se rozhodnout, aby vaše platby byly co nejvýhodnější? Ověřte si své znalosti v našem letním kvízu, který jsme připravili s odborníky České národní banky.
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