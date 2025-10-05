Kvíz:
Vyznáte se v ekonomickém názvosloví? Prověřte své znalosti
5. října 2025
Ekonomické pojmy vnímáme z nejrůznějších stran prakticky neustále. Co znamená inflace je asi každému jasné, ale co další ekonomické termíny? Víte například, co jsou depozita, IBAN nebo jaký je rozdíl mezi valutami a devizami? Jak se orientujete v ekonomickém názvosloví a pojmech? Otestujte své znalosti.
