Kvíz: Víte, jak dnes fungují kyberpodvody? Ověřte své znalosti

Internetové podvody jsou na vzestupu. Nejde přitom jen o sofistikované hackerské útoky na velké firmy – terčem se může stát prakticky každý, kdo používá mobilní telefon, e-mail nebo internetové bankovnictví.
Takzvané kyberpodvody přitom stále častěji začínají úplně obyčejnou situací, například telefonátem z údajné banky, falešným e-mailem od člověka vydávajícího se za vašeho kolegu či zprávou z „nového čísla“ od údajného člena rodiny. Právě tím bývají tyto útoky nebezpečné.
Útočníci už nespoléhají jen na technologie, ale také na psychologii. Využívají stres, časový tlak, důvěru v autority nebo ochotu lidí rychle reagovat. Díky sociálním sítím, starším únikům dat nebo nástrojům využívajícím umělou inteligenci navíc dokážou své podvody připravit tak, že působí mnohem věrohodněji než dřív.
Podle Daniela Króla ze společnosti Alintrust, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, proto samotná technická opatření nestačí. „Nástroje e-mailové ochrany, firewally nebo antivirová řešení tvoří první linii obrany, nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti ale zůstává člověk,“ vysvětluje. Vedle kvalitního technologického zabezpečení je tak podle něj důležitá také osvěta a schopnost podobné podvody včas rozpoznat.
Vyzkoušejte si několik situací inspirovaných reálnými scénáři, se kterými se dnes setkávají lidé i firmy. Víte, v čem podobné útoky spočívají a jaké chyby se jejich prostřednictvím útočníci snaží zneužít?