Kvíz:
Umíte čelit životním rizikům a víte, jak se dá ochránit pojistkou? Otestujte se
Češi mají ve svém životě nejrůznější obavy. Paradoxní je, že chráníme pojištěním víc majetek, než své zdraví a vážná životní rizika. Pokulháváme i v tom, že o již uzavřených pojistných smlouvách, které doma leží v šuplíku, příbuzní někdy netuší. A ti, kdo je uzavřeli, většinou už neví, na co vlastně jsou pojištění a zda jejich smlouva dává smysl.
Jak ukázal průzkum České asociace pojišťoven, životní pojištění má sjednáno 51 procent Čechů. Ovšem nikoliv kvůli vlastním rizikům, ale často kvůli svým blízkým, aby je pojistka zabezpečila, pokud dojde k fatální události.
Skoro polovina českých rodin by ale bez části příjmu kvůli nemoci či úrazu nevydržela déle než dva měsíce. „Je zřejmé, že mnohé české rodiny často nejsou na krajní situace dostatečně připraveny a bez pomoci by je nezvládly. 27 % respondentů nám v letošním průzkumu uvedlo, že v jejich rodině platí pravidelné výdaje na chod domácnosti jeden z partnerů. V takových případech bych jednoznačně doporučil, aby byl pojištěn alespoň ten, který účty platí. V okamžiku, kdy by vážně onemocněl, bude životní pojištění jedinou možností, jak udržet rodinný rozpočet nad vodou,“ doporučuje Pavel Sedlář, produktový manažer z KB Pojišťovny.
Důležité je mít dobře nastavené životní pojištění a také znát, co má smysl pojistit, aby nešlo o zbytečně vyhozené peníze a pojištění zajistilo potřebnou ochranu. Ostatně víte, kdy má exmanžel/ka nárok na výplatu peněz ze životního pojištění v případě úmrtí partnera? Můžete si po vyléčení z rakoviny uzavřít životní pojištění? A kolik dostanete od státu, pokud byste museli do invalidního důchodu? Ověřte svoje znalosti v krátkém kvízu.
